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Главный редактор nn.by Мартинович отпущен из милиции после составления двух протоколов

28.03.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. Главный редактор сайта nn.by ("Наша Нiва") Егор Мартинович отпущен из УВД Фрунзенского района Минска после составления двух административных протоколов: об участии в несанкционированном мероприятии и неподчинении милиции.

Как сообщает редакция, автомобиль, в котором ехали Мартинович и фотограф Надежда Бужан, был остановлен возле площади Бангалор (там планировали собраться протестующие). Обоих задержали.

Бужан, а также журналистки портала tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик были освобождены ранее без составления протоколов.

Журналистка ежемесячника "Белорусы и рынок" Любовь Бахуревич была задержана недалеко от своего дома возле пл. Бангалор, на нее составлен протокол, сообщил сайт издания. Сейчас она на свободе.

Согласно промежуточным данным правозащитников на 21.40, в целом по стране 27 марта было задержано не менее 154 человек.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 марта. Главный редактор сайта nn.by ("Наша Нiва") Егор Мартинович отпущен из УВД Фрунзенского района Минска после составления двух административных...
 
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