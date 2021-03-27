Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. Главный редактор сайта nn.by ("Наша Нiва") Егор Мартинович отпущен из УВД Фрунзенского района Минска после составления двух административных протоколов: об участии в несанкционированном мероприятии и неподчинении милиции.

Как сообщает редакция, автомобиль, в котором ехали Мартинович и фотограф Надежда Бужан, был остановлен возле площади Бангалор (там планировали собраться протестующие). Обоих задержали.

Бужан, а также журналистки портала tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик были освобождены ранее без составления протоколов.

Журналистка ежемесячника "Белорусы и рынок" Любовь Бахуревич была задержана недалеко от своего дома возле пл. Бангалор, на нее составлен протокол, сообщил сайт издания. Сейчас она на свободе.

Согласно промежуточным данным правозащитников на 21.40, в целом по стране 27 марта было задержано не менее 154 человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главный редактор nn.by Мартинович отпущен из милиции после составления двух протоколов Минск, 27 марта. Главный редактор сайта nn.by ("Наша Нiва") Егор Мартинович отпущен из УВД Фрунзенского района Минска после составления двух административных...

БелаПАН.