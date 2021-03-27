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Главный редактор nn.by Мартинович отпущен из милиции после составления двух протоколов
28.03.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 марта. Главный редактор сайта nn.by ("Наша Нiва") Егор Мартинович отпущен из УВД Фрунзенского района Минска после составления двух административных протоколов: об участии в несанкционированном мероприятии и неподчинении милиции.
Как сообщает редакция, автомобиль, в котором ехали Мартинович и фотограф Надежда Бужан, был остановлен возле площади Бангалор (там планировали собраться протестующие). Обоих задержали.
Бужан, а также журналистки портала tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик были освобождены ранее без составления протоколов.
Журналистка ежемесячника "Белорусы и рынок" Любовь Бахуревич была задержана недалеко от своего дома возле пл. Бангалор, на нее составлен протокол,
Согласно промежуточным данным правозащитников на 21.40, в целом по стране 27 марта было задержано не менее 154 человек.
БелаПАН.
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Минск, 27 марта. Главный редактор сайта nn.by ("Наша Нiва") Егор Мартинович отпущен из УВД Фрунзенского района Минска после составления двух административных...
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