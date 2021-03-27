Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. Из милиции отпущены задержанные сегодня в Минске журналистки порталов tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также nn.by ("Наша Нiва") Екатерина Карпицкая и Надежда Бужан.

Неизвестна судьба задержанного главного редактора nn.by Егора Мартиновича. На 20.30 редакция не располагала никакой информацией о нем.

Сообщалось также о задержании Любови Бахуревич из еженедельника "Белорусы и рынок". Сведений о ней также нет.

Согласно промежуточным данным правозащитников, сегодня в Минске и регионах задержано не менее 117 человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из милиции отпущены четыре журналистки tut.by и nn.by Минск, 27 марта. Из милиции отпущены задержанные сегодня в Минске журналистки порталов tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также nn.by ("Наша Нiва") Екатерина...

БелаПАН.