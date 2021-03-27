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Из милиции отпущены четыре журналистки tut.by и nn.by
28.03.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 марта. Из милиции отпущены задержанные сегодня в Минске журналистки порталов tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также nn.by ("Наша Нiва") Екатерина Карпицкая и Надежда Бужан.
Неизвестна судьба задержанного главного редактора nn.by Егора Мартиновича. На 20.30 редакция не располагала никакой информацией о нем.
Сообщалось также о задержании Любови Бахуревич из еженедельника "Белорусы и рынок". Сведений о ней также нет.
Согласно промежуточным данным правозащитников, сегодня в Минске и регионах задержано не менее 117 человек.
БелаПАН.
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Минск, 27 марта. Из милиции отпущены задержанные сегодня в Минске журналистки порталов tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также nn.by ("Наша Нiва") Екатерина...
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