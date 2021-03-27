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Из милиции отпущены четыре журналистки tut.by и nn.by

28.03.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. Из милиции отпущены задержанные сегодня в Минске журналистки порталов tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также nn.by ("Наша Нiва") Екатерина Карпицкая и Надежда Бужан.

Неизвестна судьба задержанного главного редактора nn.by Егора Мартиновича. На 20.30 редакция не располагала никакой информацией о нем.

Сообщалось также о задержании Любови Бахуревич из еженедельника "Белорусы и рынок". Сведений о ней также нет.

Согласно промежуточным данным правозащитников, сегодня в Минске и регионах задержано не менее 117 человек.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 марта. Из милиции отпущены задержанные сегодня в Минске журналистки порталов tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также nn.by ("Наша Нiва") Екатерина...
 
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