Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. По уточненным данным, бывший доцент Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса Наталья Дулина отпущена после проверки личных вещей, в милицию ее не доставляли, сообщила пресс-служба КС.

Наталья Дулина была уволена из МГЛУ в ноябре прошлого года за выражение активной гражданской позиции. В начале ноября она была арестована на 14 суток по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции).

По данным правозащитников на 18.45, в целом по стране задержано не менее 83 человек, в том числе пять журналистов (представители порталов tut.by и nn.by) и четыре врача (как сообщает телеграм-канал "Белые халаты. News", два врача освобождены).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывший доцент МГЛУ, член основного состава Координационного совета Дулина отпущена после проверки вещей Минск, 27 марта. По уточненным данным, бывший доцент Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член основного состава Координационного...

БелаПАН.