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Бывший доцент МГЛУ, член основного состава Координационного совета Дулина отпущена после проверки вещей

28.03.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. По уточненным данным, бывший доцент Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса Наталья Дулина отпущена после проверки личных вещей, в милицию ее не доставляли, сообщила пресс-служба КС.

Наталья Дулина была уволена из МГЛУ в ноябре прошлого года за выражение активной гражданской позиции. В начале ноября она была арестована на 14 суток по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции).

По данным правозащитников на 18.45, в целом по стране задержано не менее 83 человек, в том числе пять журналистов (представители порталов tut.by и nn.by) и четыре врача (как сообщает телеграм-канал "Белые халаты. News", два врача освобождены).


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 марта. По уточненным данным, бывший доцент Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член основного состава Координационного...
 
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