Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что формально подаст в отставку в апреле, чтобы провести внеочередные парламентские выборы, передает Sputnik Армения.

Пашинян также добавил, что после этого и до выборов будет исполнять обязанность премьера.

"В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера", – сообщил он.

Как сказал Пашинян, если граждане окажут ему доверие, то он и его команда продолжат служить им с еще большей эффективностью, чем прежде. Если нет, то они покорно передадут власть тому, кого выберет народ.

Внеочередные парламентские выборы в Армении

Напомним, ранее премьер-министр сообщал, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.

После этого представители действующей власти заявили, что хотят, чтобы новые выборы прошли с новым Избирательным кодексом, в основу которого закладывается пропорциональная избирательная система. Сейчас соответствующий проект направлен в Венецианскую комиссию при Парламентской Ассамблее Совета Европы для получения экспертного заключения. Комиссия обсудит его в срочном порядке.

Согласно законодательству страны, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.

После заявления Пашина о формальной своей отставке оппозиция, требующая ухода премьер-министра с поста, анонсировала митинг перед зданием парламента, требуя "превратить отставку де-юре в фактическую".

Политический кризис в Армении

Очередной политический кризис разгорелся в Армении после комментария премьера Пашиняна о российских "Искандерах".

Замначальника генштаба ВС Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну.

Представители вооруженных сил Армении сделали заявление, содержавшее требование об отставке самого Пашиняна. Премьер-министр назвал это попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Оппозиция в свою очередь возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.