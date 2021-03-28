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Президент поручил объединиться поставщикам кожевенного сырья, его переработчикам и потребителям

29.03.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Как видим, несмотря ни на какие вирусы, страны работают сообща. И экономика, в этом уверены все, рано или поздно выровняется. Главное - находить перспективные направления. А как с этим в самой Беларуси? Стоит ли овчинка выделки - на неделе выясняли в Гатове, куда приехал Президент. Здесь работает крупнейший из четырех кожевенных заводов страны, который (к слову, как и остальные) успехами не блещет. И это удивляет: отрасль сполна обеспечена собственным сырьем, предприятия модернизированы, но обувщики закупают импортную кожу, а заводы обременены долгами… Словом, разговор получился жестким! 

Отрасль - стратегическая, уверен белорусский лидер. На ней завязаны без малого 80 заводов - потребителей кожи. Но усилия отладить работу всех звеньев этой  цепи не приносят должной отдачи. Александр Лукашенко поручил объединиться поставщикам сырья, его переработчикам и потребителям,  чтобы работать под запросы друг друга. Простой пример: если есть претензии к качеству кожи, то обувщик должен подсказать кожзаводу или мясокомбинату,  как их устранить. Такой в идеале должна быть схема сотрудничества. 

Еще из важного  - перейти на потребление белорусской кожи в течение года и как следствие - ограничить импорт. А вот решение передать кожевенный завод частнику Президент отклонил. И объяснил почему.

 
 
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Как видим, несмотря ни на какие вирусы, страны работают сообща. И экономика, в этом уверены все, рано или поздно выровняется. Главное - находить перспективные...
 
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