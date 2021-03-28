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Интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане Павлом Утюпиным

29.03.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Прошлый год в силу понятных причин не мог не сказаться на двухстороннем товарообороте двух стран. В цифрах взаимной торговли немного потеряли, но бизнес-контакты продолжались и онлайн.

В конце ноября даже провели деловой Совет в видеорежиме. Так что в будущем ждем новых проектов. На активное сотрудничество нацелено и наше диппредставительство. Сейчас на связи Нурсултан и посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин.

 
 
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Прошлый год в силу понятных причин не мог не сказаться на двухстороннем товарообороте двух стран. В цифрах взаимной торговли немного потеряли, но бизнес-контакты...
 
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