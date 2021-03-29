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Команда Бабарико создает партию
29.03.2021 11:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Партия для объединения действия разрозненных самостоятельных инициатив нужна в Беларуси.
Так считает экс-глава «Белгазпромбанка», оппонент Александра Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико. Обращение политика
«Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе», - говорится там.
«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но беларусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», - заявляет Бабарико.
Партия, по его мнению, должна обеспечить решение следующих задач:
«Мы обязаны сделать партию «Вместе». Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам», - заключил Виктор Бабарико.
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Фото Sputnik
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Партия для объединения действия разрозненных самостоятельных инициатив нужна в Беларуси.
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