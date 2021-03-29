ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Команда Бабарико создает партию

29.03.2021 11:37 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Партия для объединения действия разрозненных самостоятельных инициатив нужна в Беларуси.

Так считает экс-глава «Белгазпромбанка», оппонент Александра Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико. Обращение политика опубликовано в его телеграм-канале.

«Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе», - говорится там.

«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но беларусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», - заявляет Бабарико.

Партия, по его мнению, должна обеспечить решение следующих задач:

  • показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха;
  • объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив;
  • обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

«Мы обязаны сделать партию «Вместе». Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам», - заключил Виктор Бабарико.

22 марта возобновился судебный процесс по делу «Белгазпромбанка». Экс-глава банка и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на судебном заседании заявил, что не признает свою вину.

23 марта политик заявил отвод составу суда.

Фото Sputnik

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партия для объединения действия разрозненных самостоятельных инициатив нужна в Беларуси.
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент поручил объединиться поставщикам кожевенного сырья, его переработчикам и потребителям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by