Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Документы в Министерство юстиции Беларуси для того, чтобы зарегистрировать политическую партию "Союз", будут поданы 2 апреля, сообщил председатель партии Сергей Лущ.

"Второго апреля подаем, в День единения народов Беларуси и России. У нас все готово для подачи в министерство юстиции", - цитируют РИА Новости Луща.

Председатель партии "Союз" заявлял о намерении ее создать в республике еще в прошлом году. Лущ рассказывал, что администрация президента Беларуси в курсе этих планов.

Планируется, что "Союз" будет способствовать продвижению белорусско-российского сотрудничества. Одной из своих главных задач движение видит помощь властям Беларуси и России в создании Союзного государства, а также сближение прав граждан двух стран.

Учредительный съезд политической партии "Союз" состоялся в начале марта в Минске, председателем партии был избран Сергей Лущ, а также принят ряд организационных решений. В случае регистрации, представители "Союза" собираются принять активное участие в выборах депутатов местных советов в 2022 году. А следом побороться и занять места в Палате представителей Национального собрания Беларуси.

После Всебелорусского народного собрания в Беларуси запущен процесс перерегистрации политических партий. Всего их насчитывается 15.

День единения

День единения народов Беларуси и России отмечается ежегодно 2 апреля. Праздник появился благодаря тому, что именно в этот день в 1996 году президенты Беларуси (Александр Лукашенко) и России (Борис Ельцин) подписали договор об образовании Сообщества двух стран.

Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. В конце декабря 1998-го страны подписали Декларацию о дальнейшем единении Беларуси и России, Договор о равных правах граждан, Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокол к нему.

Тогда президенты заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств ― участников Союза.

Вскоре, 8 декабря 1999-го, был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства.

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