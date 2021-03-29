Внешние силы хотят накалить ситуацию в Беларуси, заявил Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Важно обеспечить безопасную жизнь для белорусских граждан, заявил Лукашенко на совещании с силовым блоком во Дворце Независимости.

"Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить в Беларуси обстановку", – цитирует близкий к пресс-службе президента Telegram-канал Пул Первого.

Заграничные режиссеры

По мнению белорусского лидера, в стране не будет спокойной жизни, о чем он уже не единожды заявлял. Обстановка может быть острее или спокойнее, "но абсолютного покоя в стране никогда не будет".

"Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих", – считает глава государства.

При этом он высказался в таком ключе, что этих людей нельзя назвать военнослужащими, потому что они призывают к радикализации действий.

"Бабки косят" за границей

По словам Лукашенко, белорусские власти видят, как проходит изменение формата акций протеста и действий белорусских политиков, вынужденных выехать за границу.

Глава государства отдал поручение Наталье Кочановой, которая помимо должности спикера Совета Республики, является уполномоченной президента по белорусской столице.

"Смотрите за порядком. Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы. Поэтому есть и результат. Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, "бабки косит за границей", – выразил мнение Лукашенко.

Причем белорусский лидер особо отметил, что всем ясно, кто сидит на денежных потоках, а белорусы не хотят, чтобы их на вилы бросали. Они "чувствуют, что их просто подставляют", и мы это видим внутри страны.

"Да, надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем", - предупредил Лукашенко.

При этом он уверен, что с основной массой людей необходимо разговаривать. Они могут не понять или не услышать власть, это их дело, "но с людьми надо разговаривать".

"Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска", – обратил внимание он.

После чего Александр Лукашенко напомнил еще раз о предотвращенных белорусскими силовиками на прошедшей неделе террористических актах.

"Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать", – уверен белорусский лидер.

После чего добавил, что это хороший урок для всех, кто занимается вопросами внутренней безопасности и тех, кто отвечает за оборону республики.

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