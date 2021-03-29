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Штаб Виктора Бабарико создал партию "Вместе"

29.03.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико создал партию "Вместе".

Партия создана на базе команды, которая проводила избирательную кампанию Виктора Бабарико и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В сообщении на официальном сайте партии говорится, что Мария Колесникова и Виктор Бабарико - уже члены партии "Вместе".

"Мы создаем партию нового типа. Что это значит? Партия нового типа – это современная структура. Вместе мы применим те знания и подходы, которые мы используем для эффективного ведения бизнеса, IT-индустрии, развития успешных гражданских проектов, творчества", - говорится в манифесте партии.

На данный момент ведется прием заявок от потенциальных членов объединения. Первый съезд планируется провести, как только наберется первая 1000 членов партии. В случае если партию не зарегистрируют, организация планирует действовать в рамках юридического статуса: "Оргкомитет политической партии".

О том, что планируется создать партию "Вместе", стало известно в конце августа. Штаб Виктора Бабарико опубликовал видео, которое политик записал перед арестом.

В чем обвиняют Виктора Бабарико?

На данный момент Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях.

Экс-банкир, возглавлявший Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, обвиняется в получении взяток организованной группой лиц и в легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. 

Он также обвиняется в том, что два года назад провел финансовые операции по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси.

Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году. А до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

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Теги: Минск
 
 
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Партия создана на базе команды, которая проводила избирательную кампанию Виктора Бабарико и Светланы Тихановской. В нее входят Мария Колесникова и Виктор...
 
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