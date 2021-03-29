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Вольфович назвал BYPOL предателями

29.03.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Деструктивные силы предприняли попытки дестабилизировать ситуацию в Беларуси, заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания во Дворце Независимости.

Ранее белорусские власти отчитались о том, что сумели предотвратить террористические акты на прошлой неделе. При этом они увязали теракты с инициативой BYPOL. По информации правоохранителей человек, готовивший теракты, поддерживал с BYPOL связь в мессенджерах.

В ходе совещания с участием Александра Лукашенко госсекретарь Совбеза рассказал о военных учениях, которые проходят в соседних странах. При этом они носят не оборонительный характер.

"Рассматриваются вопросы общекризисного реагирования, отрабатывается наступательная тематика", - рассказал Александр Вольфович.

По его словам, "различными деструктивными силами были предприняты попытки по дестабилизации обстановки на территории Беларуси, провоцированию народа" и поднятию протестной массы.

При этом госсекретарь Совбеза считает, что протестами руководили люди, которые находятся за рубежом и "якобы переживают" за ситуацию в стране.

"Предатели (по-другому не назову), которые входят в BYPOL", – цитирует Александра Вольфовича БелТА.

После чего он высказал мнение, что данные люди не задумываются над тем, что случится с белорусами, которые участвуют в акциях протеста, а рассматривают их как пушечное мясо.

"Им абсолютно все равно, что с ними будет и какие меры ответственности потом будут применены к этим людям", - констатировал представитель силового блока.

Мир и правопорядок в Беларуси

В завершение Александр Вольфович заверил, что в свете предотвращенных террористических актов, можно утверждать, что в республике система национальной безопасности справляется с возложенными на нее задачами. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Есть еще информация определенного рода. Но оперативные вещи раньше времени говорить нельзя. Все эти негодяи у нас переписаны и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем", - пообещал он.

Причем госсекретарь Совбеза особо отметил, что люди, уехавшие из Беларуси за границу, предпринимают попытки столкнуть людей между собой.

"Белорусы всегда жили мирно, и я уверен, что та система, которая сегодня создана, обеспечит правопорядок на территории нашей страны", - резюмировал он.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти утверждают, что акциями протеста, которые не прекращаются в республике с августа 2020-го, руководят из-за границы.
 
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