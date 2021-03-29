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Лукашенко требует жестко разбираться с радикалами
29.03.2021 13:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси никогда не будет спокойной ситуации. Различные силы извне пытаются накалить обстановку.
Об этом заявил Александр Лукашенко 29 марта на совещании по общественно-политической обстановки в стране,
Совещание Лукашенко собрал, по его словам, для того чтобы решить, как дальше действовать, чтобы обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность.
Он сказал, что нужно «работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы».
Он отметил, что «поменялись режиссеры за границей», а «некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, отказались от этого». Теперь появились «более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих».
Лукашенко поблагодарил силовиков, которые не допустили радикальных действий, особенно отметил сотрудников ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.
«Ребята просто молодцы: раскрыли очередное преступление террористической направленности. Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать», - сказал Лукашенко.
Он признал, что в Беларуси «идет переформатирование действий протестунов и беглых».
«Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска», - подчеркнул Лукашенко.
В Беларуси продолжаются акции протестов в различном формате.
25 марта в Беларуси
По данным правозащитного центра «Весна», в субботу в стране силовики
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В Беларуси никогда не будет спокойной ситуации. Различные силы извне пытаются накалить обстановку.
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