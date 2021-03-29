Лукашенко требует жестко разбираться с радикалами

В Беларуси никогда не будет спокойной ситуации. Различные силы извне пытаются накалить обстановку.

Об этом заявил Александр Лукашенко 29 марта на совещании по общественно-политической обстановки в стране, передает его пресс-служба.

Совещание Лукашенко собрал, по его словам, для того чтобы решить, как дальше действовать, чтобы обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность.

Он сказал, что нужно «работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы».

Он отметил, что «поменялись режиссеры за границей», а «некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, отказались от этого». Теперь появились «более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих».

Лукашенко поблагодарил силовиков, которые не допустили радикальных действий, особенно отметил сотрудников ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

«Ребята просто молодцы: раскрыли очередное преступление террористической направленности. Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать», - сказал Лукашенко.

Он признал, что в Беларуси «идет переформатирование действий протестунов и беглых».

«Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска», - подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси продолжаются акции протестов в различном формате.

25 марта в Беларуси праздновали День Воли. 27 марта, в субботу, весь Минск был заполнен спецтехникой и силовиками.

По данным правозащитного центра «Весна», в субботу в стране силовики задержали 245 человек., а всего за 25 и 27 марта - 500 человек.

Ранее инициатива BYPOL заявила в своем телеграм-канале о том, что власти страны готовят теракт «накануне одного из самого ожидаемого сегодня в Беларуси события - Дня Воли». По информации источников инициативы, «25 марта в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел».