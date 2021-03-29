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Песков отказался обсуждать на брифингах ситуацию в Беларуси

29.03.2021 15:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать проведение акций протеста в Беларуси.

Ранее стало известно, что в белорусской столице 25 марта не состоялись массовые акции протеста. При этом министерство внутренних дел позднее отчиталось, что было задержано более 100 человек, которые участвовали в несанкционированных мероприятиях.

"Мое мнение, что не следует на наших ежедневных брифингах обсуждать дела Беларуси", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина в ответ на просьбу высказать свое мнение, по какой причине акции провести не удалось.

Дмитрий Песков в середине марта охарактеризовал отношения России и Беларуси, как государств, которые входят в Союзное государство, как братские.

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшие выходные в республике должны были состояться массовые акции протеста, приуроченные к празднованию Дня воли.
 
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