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Песков отказался обсуждать на брифингах ситуацию в Беларуси
29.03.2021 15:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать проведение акций протеста в Беларуси.
Ранее стало известно, что в белорусской столице 25 марта не состоялись массовые акции протеста. При этом министерство внутренних дел позднее отчиталось, что было задержано более 100 человек, которые участвовали в несанкционированных мероприятиях.
"Мое мнение, что не следует на наших ежедневных брифингах обсуждать дела Беларуси", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина в ответ на просьбу высказать свое мнение, по какой причине акции провести не удалось.
Дмитрий Песков в середине марта охарактеризовал отношения России и Беларуси, как государств, которые входят в Союзное государство, как братские.
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В минувшие выходные в республике должны были состояться массовые акции протеста, приуроченные к празднованию Дня воли.
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