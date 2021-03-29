Список экстремистских материалов дополнился еще двумя интернет-ресурсами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. В список запрещенных интернет-ресурсов попали Telegram-канал "Витебск 97%" и "Чат невероятного Витебска", сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Суд Железнодорожного района Витебска принял соответствующее решение в минувший четверг 25 марта.

"В указанных пабликах неоднократно размещались призывы к повреждению имущества госорганов и граждан, к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам ", - говорится в сообщении.

В "Витебске 97%" и "Чате невероятного Витебска" были зафиксированы оскорбления правоохранителей и госслужащих. Цель создание и ведения этих двух ресурсов - изменение конституционного строя Беларуси, подчеркнула Чемоданова.

За распространение информации из экстремистских интернет-ресурсов (в том числе репост) предусмотрена административная ответственность: штраф до 100 базовых величин (2900 белорусских рублей - Sputnik) и конфискация предмета правонарушения.

В настоящее время в список экстремистких материалов входят 12 Telegram-каналов и 6 чатов.

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