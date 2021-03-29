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Президент: Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить обстановку в Беларуси

Президент: Одни "бабки косят", а других "на вилы" бросают

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты Ситуация на внешнем контуре, предотвращенные теракты и обеспечение мирной и безопасной жизни в стране. Президент сегодня собрал совещание по вопросам...

Ситуация на внешнем контуре, предотвращенные теракты и обеспечение мирной и безопасной жизни в стране.Президент сегодня собрал. Среди приглашенных во Дворец Независимости весь силовой блок Совбеза. Как действовать дальше, обеспечивая внутреннюю и внешнюю безопасность, что предпринимать, исходя из меняющейся ситуации, - Александр Лукашенко расставил акценты. Обстановка в стране вынуждает держать руку на пульсе: в ход идут любые методы, чтобы накалить ситуацию внутри республики. А рука внешних сил очевидна.Контроль за ситуацией на внешнем контуре и обстановкой внутри страны не ослабевает. Тем более западные "режиссеры" не прекращают попытки радикализировать ситуацию на улицах. Президент требует обеспечить людям спокойную жизнь и безопасность. Пристальное внимание правоохранителей будет сосредоточено на обстановке в столице.Система национальной безопасности, которая создана в Беларуси, способна обеспечить правопорядок на территории нашей страны и предотвратить любые угрозы. Оперативники держат на карандаше всех зачинщиков протестных акций, в том числе беглых координаторов. Новая информация будет озвучена, отметили в Совбезе. И еще раз призвали людей не вестись на призывы из-за рубежа.В прошлом году нас шатали по-всякому. Давили психологически - травили педагогов, силовиков, журналистов. Портили имущество, угрожали семьям, сливали в Сеть телефоны, адреса и другие личные данные. Несмотря на все попытки, сценарий устроить в Беларуси цветную революцию не удался. Тем не менее поводов для самоуспокоения нет. Сбежавшие из страны радикалы постоянно меняют тактику, и нужно быть готовыми к любому развитию событий.