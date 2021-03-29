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Уголовное дело за подготовку теракта заведено на Тихановскую и BYPOL

30.03.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL возбуждено в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры 29 марта.

Отмечается, что основанием для возбуждения дела стали действия по подготовке террористического акта организованной группой (ст. 289).

Генеральный прокурор Андрей Швед сообщил журналистам, что Тихановская и члены инициативы несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов Беларуси.

«Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», - рассказал Швед.

В результате проверки установлено, что организаторы планировали обвинить представителей органов государственной власти в том, что они совершают действия, создающие опасность гибели людей.

Но «благодаря слаженной работе спецподразделений КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьезную террористическую угрозу».

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ. Комитету поручено незамедлительно организовать международный розыск Тихановской и других причастных к делу лиц. В ближайшее время будет подготовлен пакет документов для компетентных органов Литвы и Польши о выдаче этих людей Беларуси для привлечения к уголовной ответственности.

«Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры для того, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности», - заявил Швед.

«Просто над шутками про Ника и Майка больше никто не смеется, поэтому Генпрокуратура предлагает новый мем», - прокомментировала Светлана Тихановская заявления КГБ.

Фото: prezident. sveta / Instagram

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL возбуждено в Беларуси.
 
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