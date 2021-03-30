Песков: речи об объединении России и Беларуси не ведется

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. Речи об объединении России и Беларуси не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, это в интересах двух народов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интервью, опубликованном во вторник в газете "Аргументы и факты".

"Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, - дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", – сказал Песков.

Комментируя ситуацию в Беларуси, пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия не вмешивалась "и не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела".

"Но мы все болеем сердцем и душой за наших белорусских братьев, потому что мы действительно практически один народ", – сказал Песков.

Он отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко публично говорил о планах проведения конституционной реформы в стране и "есть определенные ожидания на этот счет", но как будет развиваться ситуация - это внутренний вопрос Беларуси.

Разговор с Путиным

Напомним, при посещении предприятия "Молочный Мир" Александр Лукашенко отметил, что тема конституционной реформы на переговорах с Путиным не затрагивалась.

"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас – собственного народа", – заявил он и добавил, что российский коллега мог только поинтересоваться его мыслями на этот счет, а вопрос затрагивался лишь в общих чертах.

Конституционные изменения

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 15 марта, днем позже президент подписал указ, согласно которому состав комиссии был расширен до 36 человек.

Комиссия занимается разработкой предложений по изменениям в Основной закон и обеспечивает их всенародное обсуждение. До 1 августа главе государства должны быть представлены предложения по изменению Конституции, далее их вынесут на республиканский референдум.

Комиссию возглавляет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Заместители – председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. В комиссию вошли члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, представители органов местного самоуправления, реального и финансового секторов экономики, общественных объединений, науки и образования, культуры и спорта.

Конституция в современной Беларуси была принята 15 марта 1994 года Верховным советом, далее Основной закон изменялся на референдумах в 1996 и 2004 годах. Очередная тема изменения Конституции назрела на фоне внутриполитического кризиса в стране, который возник после президентских выборов.