В Кремле все-таки ждут конституционных реформ в Беларуси

Россия не ведет речь об объединении с Беларусью, но хочет максимально возможной интеграции между двумя странами. В Кремле есть и "определенные ожидания" констиитуционной реформы в Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано», - сказал представитель Кремля. Но, по его словам, в союзном договоре прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Существует ряд дорожных карт, и над ними работают в правительствах обеих стран.

По его убеждению, максимально углубленная интеграция была бы в интересах граждан РФ и Беларуси.

Кремль ждет конституционной реформы в Беларуси

Ранее Александр Лукашенко говорил о том, что ничего не обещал в отношении конституционной реформы. Песков отметил, что Лукашенко ничего и не мог никому ничего обещать, кроме граждан страны, так как Беларусь – суверенное государство.

«Но он публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Поскольку он это заявлял, есть определенные ожидания на этот счет», - сказал Песков.

И добавил, что развитие ситуации в Беларуси – это ее внутренний вопрос. Россия же не вмешивалась и не планирует вмешиваться в ее внутренние дела.

Главное для Кремля – это абсолютное доминирование «приверженности Беларуси идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией».