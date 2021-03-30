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В Кремле все-таки ждут конституционных реформ в Беларуси
30.03.2021 10:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Россия не ведет речь об объединении с Беларусью, но хочет максимально возможной интеграции между двумя странами. В Кремле есть и "определенные ожидания" констиитуционной реформы в Беларуси.
Об этом
«Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано», - сказал представитель Кремля. Но, по его словам, в союзном договоре прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Существует ряд дорожных карт, и над ними работают в правительствах обеих стран.
По его убеждению, максимально углубленная интеграция была бы в интересах граждан РФ и Беларуси.
Кремль ждет конституционной реформы в Беларуси
Ранее Александр Лукашенко говорил о том, что ничего не обещал в отношении конституционной реформы. Песков отметил, что Лукашенко ничего и не мог никому ничего обещать, кроме граждан страны, так как Беларусь – суверенное государство.
«Но он публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Поскольку он это заявлял, есть определенные ожидания на этот счет», - сказал Песков.
И добавил, что развитие ситуации в Беларуси – это ее внутренний вопрос. Россия же не вмешивалась и не планирует вмешиваться в ее внутренние дела.
Главное для Кремля – это абсолютное доминирование «приверженности Беларуси идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией».
О дорожных картах
Вопрос об интеграции России и Беларуси обсуждается уже несколько лет. При этом постоянно принимаются решения «об ускоренной интеграции». В 2019 году Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко
7 декабря 2019 года в Сочи прошла
Тем временем в Минске
В 2020 году обсуждение дорожных карт интеграции продолжилось. Дмитрий Песков
А посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал о том, какие предложения Россия делала своему дружественному народу в 2019 году: фактически речь шла о
В марте прошлого года глава МИД Владимир Макей
Макей имел в виду вопросы об отсутствии поставок нефти от российских крупных компаний. С ними у Беларуси по-прежнему
О конституционных реформах
15 марта в Беларуси
Лукашенко заявил, что состав сформирован из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».
В списке членов комиссии оказались премьер-министр Роман Головченко, глава Совета республики Наталья Кочанова, а также люди, лояльные к режиму.
Ранее Лукашенко
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Россия не ведет речь об объединении с Беларусью, но хочет максимально возможной интеграции между двумя странами. В Кремле есть и "определенные ожидания"...
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