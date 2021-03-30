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В Кремле все-таки ждут конституционных реформ в Беларуси

30.03.2021 10:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россия не ведет речь об объединении с Беларусью, но хочет максимально возможной интеграции между двумя странами. В Кремле есть и "определенные ожидания" констиитуционной реформы в Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано», - сказал представитель Кремля. Но, по его словам, в союзном договоре прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Существует ряд дорожных карт, и над ними работают в правительствах обеих стран.

По его убеждению, максимально углубленная интеграция была бы в интересах граждан РФ и Беларуси.

Кремль ждет конституционной реформы в Беларуси

Ранее Александр Лукашенко говорил о том, что ничего не обещал в отношении конституционной реформы. Песков отметил, что Лукашенко ничего и не мог никому ничего обещать, кроме граждан страны, так как Беларусь – суверенное государство.

«Но он публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Поскольку он это заявлял, есть определенные ожидания на этот счет», - сказал Песков.

И добавил, что развитие ситуации в Беларуси – это ее внутренний вопрос. Россия же не вмешивалась и не планирует вмешиваться в ее внутренние дела.

Главное для Кремля – это абсолютное доминирование «приверженности Беларуси идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией».

О дорожных картах

Вопрос об интеграции России и Беларуси обсуждается уже несколько лет. При этом постоянно принимаются решения «об ускоренной интеграции». В 2019 году Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко отметил, что Кремль не будет «дотировать всю белорусскую экономику». Но обещал подумать над вопросом.

7 декабря 2019 года в Сочи прошла встреча президентов. Лукашенко и Путин должны были подписать президентский пакет интеграционных документов, однако после пяти с половиной часов переговоров, стороны так и не пришли к единому решению по целому ряду вопросов.

Тем временем в Минске 78, 20 и 21 декабря прошли протесты против интеграции с Россией. 

В 2020 году обсуждение дорожных карт интеграции продолжилось. Дмитрий Песков говорил примерно то же самое, что и сейчас: «есть определенная последовательность действий и есть определенный набор дорожных карт».

А посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал о том, какие предложения Россия делала своему дружественному народу в 2019  году: фактически речь шла о поглощении Беларуси Россией, от чего белорусские власти тогда отказались.

В марте прошлого года глава МИД Владимир Макей заявил, что «нет смысла работать над дорожными картами, пока не решены вопросы с нефтью.

Макей имел в виду вопросы об отсутствии поставок нефти от российских крупных компаний. С ними у Беларуси по-прежнему нет договоренностей.

О конституционных реформах

15 марта в Беларуси начала работать специальная комиссия, которая должна обсудить и принять поправки в Конституцию страны.

Лукашенко заявил, что состав сформирован из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».

В списке членов комиссии оказались премьер-министр Роман Головченко, глава Совета республики Наталья Кочанова, а также люди, лояльные к режиму.

Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.

Эксперты считают, что заявления Лукашенко о Конституции и референдуме означают, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия не ведет речь об объединении с Беларусью, но хочет максимально возможной интеграции между двумя странами. В Кремле есть и "определенные ожидания"...
 
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