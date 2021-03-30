Лукашенко не хочет размывать полномочия главы государства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Пришло время еще раз посмотреть на то, какие решения и на каком уровне должны приниматься, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном перераспределению полномочий ветвей власти.

По его словам, во время формирования и последующего развития республики значительная доля вопросов была замкнута на решениях, которые принимал президент.

"Это было сделано для того, чтобы навести порядок в работе с бюджетом, сберечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит (и я надеюсь, будет принадлежать) белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества, выстроить ключевые институты власти", – напомнил он.

Александр Лукашенко считает, что с помощью этого получилось сориентировать всю власть на реализацию общей государственной политики во всех сферах. Благодаря чему в республике выстроилась система контроля, финансов, а решения, принятые в высших эшелонах власти, доводятся до всех исполнительных звеньев.

"Но четверть века – немалый этап развития. Тем более для такого молодого государства, как наше. Поэтому, как я говорил ранее, пришло время еще раз посмотреть на то, какие решения и на каком уровне должны приниматься", – напомнил он еще раз.

Часть решений назрела

Ранее глава государства давал поручение об изучении возможностей перераспределения полномочий между ветвями власти. Правительство, депутаты и местные власти подготовили соответствующие предложения.

"Я их внимательно изучал. И мое первое предложение – не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем", – заверил белорусский лидер.

После чего добавил, "что это относится первым делом к таким направлениям, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер".

Ответственность и полномочия

В ходе совещания Александр Лукашенко обратил внимание, что полномочия перераспределяют не так часто, поэтому нужно взвесить все за и против, а во главе всего этого должны стоять такие приоритеты, как комфорт и благосостояние населения.

"Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий, к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность – ключевой аспект во всей этой нашей работе", – особо отметил он.

При этом все документы, которые будут приниматься по передаче полномочий, обязаны содержать ответ на такой вопрос, как кто будет нести ответственность за принятые решение, чтобы при этом не было двоякого трактования.

"Продуманы ли возможные риски? Не случится ли так, что через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться? К чему это может привести в современном мире, мы понимаем", – считает белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все вопросы о распределении полномочий связаны с предстоящей конституционной реформой.

"Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над Конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние. Поэтому надо будет тесно вести работу с Конституционной комиссией. И на основе новой Конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями", – констатировал он.

По мнению главы государства, процесс перераспределения полномочий должен быть завершен до вынесения на референдум проекта нового Основного закона.

"То есть в течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у президента, правительства, парламента, губернаторов, если надо – и ниже", – сказал он.