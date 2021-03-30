Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. В Беларуси необходимо сохранить сильную президентскую власть, заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, посвященном перераспределению полномочий ветвей власти.

По его словам, "у президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями".

При этом глава государства отметил: если в ходе перераспределения полномочий "мы "растворим" будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет".

Конституционные изменения назревали в республике давно, что вытекало из внутренних интересов государства и белорусского общества.

"Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим и какой он будет – диктатор, авторитарный руководитель, мы тоже не знаем. Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции", – объяснил суть Александр Лукашенко.

После чего напомнил, что про поправки в Основной закон он говорил во время послания народу и парламенту пару лет назад. После чего были подготовлены два варианта изменений Конституции. Причем поправки были персонифицированы, то есть было известно, кто какие изменения предложил.

"И что вы думаете? Два варианта, а изменений почти никаких. Потому что люди понимали, что за всякие предложения и изменения надо будет потом отвечать, нести ответственность", – констатировал белорусский лидер.

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