Власти хотят реформ, но перемен не предвидится

Александр Лукашенко провел 30 марта очередное совещание, на котором обсуждали перераспределение полномочий между органами власти. Оказалось, что «размывать полномочия главы государства» не хотят.

Процесс перераспределения полномочий между органами государственной власти должен быть тесно увязан с конституционной реформой, полагает он. Лукашенко добавил, что не должны приниматься решения, которые в результате работы над Конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние.

Лукашенко также объяснил, почему с начале своей деятельности все было «замкнуто» на его персоне.

«Чтобы навести порядок в работе с бюджетом, сберечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит (и я надеюсь, будет принадлежать) белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества, выстроить ключевые институты власти»,- отметил он, добавив, что правовые акты о передаче полномочий должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет нести ответственность за принимаемые решения.

Он также отметил, что поручил изучить возможность перераспределения полномочий и усиления ответственности между различными органами или ветвями власти еще в прошлом году. Совет министров, парламент и местные власти по его приказу уже подготовили пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных госорганов.