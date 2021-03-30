Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. Предложения в раздел Конституции Беларуси, касающийся семьи и личности, будет рассматривать конституционная комиссия 31 марта, сообщил Sputnik во вторник директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который входит в эту комиссию.

Первое установочное заседание конституционной комиссии прошло 15 марта, во Дворце Независимости, на нем присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. На 31 марта запланировано очередное заседание комиссии, оно пройдет в Национальной библиотеке Беларуси. В состав комиссии входит 36 человек.

"Завтра состоится первое практическое заседание конституционной комиссии, до этого было установочное заседание. 31 марта будут рассмотрены изменения в положения раздела Конституции II "Личность, Общество. Государство", это статьи с 21 по 63 включительно", - сообщил Воскресенский, отметив, что завтрашнего дня начинается практическая работа конституционной комиссии.

Семья и брак

Политолог рассказал, что раздел Конституции, на которым завтра будет работать комиссия, посвящен основным правам, обязанностям личности, семье и браку.

"КСДС будет настаивать на имплементации в проект Конституции в раздел, касающийся брака, в статью 32 норму о том, что брак - это союз мужчины и женщины", - сказал Воскресенский.

"Во-первых, это соответствуют нашей христианской морали, во–вторых, нашим исконным традициям, и в третьих, унифицировано с похожей нормой, закрепленной в Конституции РФ. А так как у нас продолжается интеграция с Россией, то мы считаем, что такие нормы должны и могут быть унифицированы", - почеркнул собеседник Sputnik.

Сложный и простой разделы

Отвечая на вопрос о том, когда будет рассматриваться, как его называют, "самый острый" вопрос по Конституции, Воскресенский пояснил, что пока точного тематического графика заседаний комиссии нет. По его словам, дата заседания комиссии по блоку предложений о президентском сроке пока не определена.

"Пока мы работаем над вторым разделом, который вызывает меньше всего споров и нареканий. В этот раздел поступило меньше всего предложений, он наиболее всего удовлетворяет общество", - сказал политолог.

15 тысяч изменений

Воскресенский рассказал, что всего к настоящему времени поступило 15 тысяч предложений по изменению Конституции.

"Они поступили в Палату представителей Национального собрания, в Администрацию президента, конституционную комиссию, к нам в КСДС. До Всебелорусского собрания их было примерно 12 тысяч. Но сейчас, учитывая предложения всех конституционных диалоговых площадок, мы называем цифру 15 тысяч предложений", - уточнил собеседник агентства. По его словам, все эти 15 тысяч предложений можно свести к 10 блокам.

"Дорожная карта" Конституции

Воскресенский сообщил, что в соответствии с "дорожной картой", которая была утверждена на установочном заседании конституционной комиссии, предусматривается до 1 августа предоставить для широкого общественного обсуждения первый проект текста Конституции - с учетом поправок.

К 7 ноября, по словам политолога, он должен быть полностью вычитан, в него должны быть имплементированы все поправки, которые нашли наибольшую поддержку в обществе. Планируется, что в начале января 2022 года одновременно с местными выборами состоится референдум.

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