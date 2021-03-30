Посол Беларуси рассказал, когда согласуют дорожные карты интеграции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля, сказал посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

"Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты – по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию – слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию", – цитирует белорусского дипломата "Российская газета" .

По словам главы белорусской дипмиссии, в настоящее время осталось согласовать семь дорожных карт. В случае успешных переговоров в первой половине года можно подписать оставшиеся дорожные карты и программу их реализации.

Единые энергетические рынки

Владимир Семашко в интервью напомнил, что до 1 января 2022 года Беларусь и Россия обязаны успеть принять на уровне правительств соглашения, которые прописаны в дорожных картах.

"Их много, по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т.д. Конец этой работы уже виден", – заверил дипломат.

В настоящее время не удалось согласовать дорожные карты в налоговой сфере, таможенной политике, по ценам на природный газ, политике в промышленном производстве и сельском хозяйстве, а также по созданию единого рынка нефти и нефтепродуктов.

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