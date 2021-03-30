ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол Беларуси рассказал, когда согласуют дорожные карты интеграции

30.03.2021 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля, сказал посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

"Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты – по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию – слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию", – цитирует белорусского дипломата "Российская газета".

По словам главы белорусской дипмиссии, в настоящее время осталось согласовать семь дорожных карт. В случае успешных переговоров в первой половине года можно подписать оставшиеся дорожные карты и программу их реализации.

Единые энергетические рынки

Владимир Семашко в интервью напомнил, что до 1 января 2022 года Беларусь и Россия обязаны успеть принять на уровне правительств соглашения, которые прописаны в дорожных картах.

"Их много, по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т.д. Конец этой работы уже виден", – заверил дипломат.

В настоящее время не удалось согласовать дорожные карты в налоговой сфере, таможенной политике, по ценам на природный газ, политике в промышленном производстве и сельском хозяйстве, а также по созданию единого рынка нефти и нефтепродуктов.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительства двух стран разработали три десятка дорожных карт, которые отвечают за все направления развития Союзного государства, но их подписание пока не...
 
Новости дня
Новости политики
 
"Концерт держав": эпоха сильных государств возвращается?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by