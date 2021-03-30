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Лукашенко подписал указ о контрсанкциях
30.03.2021 19:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал о контрсанкциях в отношении отдельных государств, сообщили в пресс-службе главы государства во вторник.
"Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь", – уточнили там.
Документом предусмотрен запрет на ввоз в республику некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применившие санкции в отношении белорусских фирм или граждан.
Конкретный перечень работ, товаров, иностранных граждан и компаний будет установлен Советом министров.
Санкции
Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси:
В МИД республики по этому поводу
Помимо Великобритании, санкции в отношении некоторых белорусских граждан
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Указ называется "О применении специальных мер": его приняли для защиты национальных интересов Беларуси.
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