Лукашенко подписал указ о контрсанкциях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал о контрсанкциях в отношении отдельных государств, сообщили в пресс-службе главы государства во вторник.

"Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь", – уточнили там.

Документом предусмотрен запрет на ввоз в республику некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применившие санкции в отношении белорусских фирм или граждан.

Конкретный перечень работ, товаров, иностранных граждан и компаний будет установлен Советом министров.

Санкции



Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября , третий - 17 декабря . Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

В МИД республики по этому поводу заявили , что подготовили ответ на очередные ограничительные меры ЕС.

Помимо Великобритании, санкции в отношении некоторых белорусских граждан ввели и США . В американский санкционный список попали 43 белорусских чиновника, среди которых высокопоставленные лица из сферы юстиции, командующие и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые "совершили противоправные действия в отношении мирных демонстрантов", отдельные судьи, сотрудники прокуратуры и работники образовательных учреждений.

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