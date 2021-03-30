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А. Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций
30.03.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций. Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов страны. Запрет распространяется на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских граждан и компаний. Конкретный перечень товаров, услуг и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом Министров.
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Сегодня Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций. Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов страны....
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