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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций Сегодня Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций. Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов страны....

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций. Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов страны. Запрет распространяется на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских граждан и компаний. Конкретный перечень товаров, услуг и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом Министров.