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Властные полномочия и ответственность

Совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами власти

Определиться с полномочиями ветвей власти до конца года

Земельные отношения - под контролем государства

Президент: Ответственность - ключевой аспект

В рамках Конституции

Эволюционный путь

Властные полномочия и ответственность

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко выступает за сильную президентскую власть в Беларуси О перераспределении полномочий между органами власти сегодня шла речь на совещании у Президента. Почву к важному разговору готовили еще с минувшего года....

О перераспределении полномочий между органами власти сегодня шла речь. Почву к важному разговору готовили еще с минувшего года. Правительство вместе с экспертами работало над пакетом предложений. Расширение полномочий на местах позволит, например, более оперативно принимать решения в градостроительной и архитектурной деятельности, в части распоряжении госимуществом. В целом Президент подходы одобрил. Но все формализовано будет не в едином документе, а точечно - отдельными нормативными правовыми актами. За четверть века выстроена работающая вертикаль власти, а дополнительные полномочия позволят решать вопросы в регионах быстрее и эффективнее. И судя по звучавшему сегодня от губернаторов, там к этому готовы. Исполнительскую дисциплину при этом никто не отменял. Если глобально, то по риторике Александра Лукашенко однозначно читалась его позиция - для Беларуси в процессе конституционных изменений и перераспределения полномочий жизненно важно сохранить сильную президентскую власть. Какие еще акценты звучали на этом совещании, что следует сразу же за расширением сфер влияния, расскажет наш обозревательПожалуй, самое сложное на любом властном посту - принимать решения. Решения, от которых зависит жизнь людей, судьба предприятия или региона. Помните, как в сказке: налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - счастье найдешь. Попробуй верно определиться здесь и сейчас. Но жизнь не сказочная история, где всегда хеппи-энд. И сделать правильный шаг, уж тем более когда речь идет о будущем коллектива, области или страны, не так-то просто. Властным полномочиям всегда сопутствует повышенная ответственность.На заре независимости большинство вопросов было замкнуто на Президенте не просто так. Тогда было архиважно связать все в одно - навести порядок в бюджете, сберечь госактивы, недра - все то, что принадлежит людям. Не дать вольницы олигархам, не дать разгуляться преступности, грамотно выстроить ключевые институты власти.Сегодня, оглядываясь на прошедшие четверть века, понятно - благодаря сильной президентской руке сделать это удалось.О переопределение полномочий заговорили не сегодня и не вдруг. Вопрос давно присутствует в общеполитической повестке. Да и некоторые личности очень уж пекутся о президентских полномочиях, мол, слишком все в Беларуси завязано на первое лицо. Самое интересное, что глава государства как раз не против "поделиться". Еще несколько лет назад Александр Лукашенко сам задал тон, поручая работать над корректировками Основного закона. Работа велась, но оказалось, что два предложенные варианта Конституции не выдержали критики (уж совсем минимально отличались от действующей). В том числе и потому, считает лидер, что ответственность за новеллы была не персонифицированной. Сейчас работа Конституционной комиссии строится иначе.В прошлом году Президент поручил правительству посмотреть, какие решения и на каком уровне должны приниматься, где и как можно усилить ответственность между органами или ветвями власти. Такой пакет предложений о расширении сфер влияния Совмин подготовил.То есть процесс идет, но Александр Лукашенко выступает за сильную президентскую власть для Беларуси. Кстати, здесь с ним солидарны многие эксперты - у Главы государства должны быть рычаги воздействия. Аргумент простой: это важно для сфер, где решаются принципиальные вопросы. Например, земельные.В целом позиция принципиальная. Ведь как легко земельный вопрос при слабом контроле превращается в наживу и бизнес! Примеров предостаточно, в том числе и у соседей. Но принимать точечные решения это не мешает: например, недавно был подписан беспрецедентный указ. По пустующим домам и участкам на селе решения теперь фактически за местной властью.Это совещание нужно было для того, чтоб взвесить все за и против. Все-таки перераспределение полномочий происходит нечасто. Но вместе с правом решать на плечи управленцев ложится и груз ответственности.Важный момент - все решения должны быть увязаны с работой Конституционной комиссии. Выверенная вертикаль власти с четкими полномочиями будет логичной составляющей обновленного Основного закона страны.Всю стратегию планируют реализовать пошагово. Решения о перераспределении полномочий будут приниматься не единым документом, а точечно - отдельными правовыми актами. И судя по звучавшему сегодня от губернаторам, в регионах к этому готовы.По словам премьера, подготовка предложений по изменению полномочий велась при активном участии местных органов власти, и они подтверждали свою готовность дополнительно брать на себя принятие решений. В этой работе исходили из основных критериев, что принимать нужно назревшие решения, идти от жизни (не должно быть никаких надуманных решений).Расширение полномочий на местах позволит, например, более оперативно принимать решения в части распоряжении госимуществом, в градостроительной, архитектурной деятельности. Например, хотят, чтобы утвердить генплан можно было без участия центра. Это только начало. В целом подходы Президент одобрил. Выстроенная система власти работает, а дополнительные полномочия позволят решать вопросы в регионах быстрее и эффективнее. Главное - ответственно, исполнительно и без самодурства на местах.