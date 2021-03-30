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Кто попадет в санкционный список Лукашенко?
31.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сегодня президент Беларуси Александр
Этот документ распространяется не только отдельных граждан государств, которые приняли санкции в отношении белорусских юрлиц и физлиц. Но также в отношении и компаний.
Правда, конкретный перечень "запрещенных" в документе не указан. Его уже будет составлять Совет министров.
Sputnik разбирался, какие компании и какие страны могут попасть под контрсанкции Беларуси. Заодно вспомнили, кто в последнее время вводил ограничения в отношении белорусских физических и юридических лиц.
Škoda и Nivea будут под запретом?
Чешский автоконцерн еще до окончательного решения об отмене чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске заявлял, не будет спонсировать форум в Беларуси. В своем аккаунте в Twitter производитель автомобилей писал: "Мы гордились быть партнером Международной федерации хоккея (IIHF ) на протяжении 28 лет. Но мы также уважаем все права человека и способствуем их соблюдению".
Немецкий концерн Beiersdorf, которому принадлежит бренд Nivea Men, также присоединился к заявлениям чешского автогиганта и отметил, что "выступает против дискриминации и насилия".
Поэтому с учетом ситуации в Беларуси косметическая компания решила не спонсировать тогда еще планировавшийся чемпионат мира в Минске.
До этого Nivea Men выступал спонсором первенств мира по хоккею более 10 лет.
После нескольких заседаний Международной федерации хоккея все же было
В сообщении IIHF отмечалось, что мировой хоккейный форум перенесен из-за вопросов безопасности в связи с пандемией. Сообщалось также, что в Беларуси существуют и проблемы с безопасностью, связанные с политической обстановкой.
Но никто и не скрывал, что на решение IIHF повлиял в том числе отказ крупных спонсоров участвовать в финансировании хоккейного соревновнаия в Минске.
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Косметика Nivea пока еще есть на полках белорусских магазинов. А вот
Реализация автомобилей этого бренда под маркой Rapid приостановлена в республике с 11 марта 2021 года. Причина: предписания Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (одобрении типа транспортного средства).
К слову, Skoda Rapid - одна из самых популярных и недорогих моделей автомобиля.
До чемпионата мира по хоккею-2021 история компании Škoda в Беларуси была вполне безоблачна: она финансировала различные проекты, в том числе в республике. Автомобили Škoda Rapid популярны у белорусских чиновников. Государственные организации их часто приобретали.
Отмена ЧМ в Минске огорчила белорусскую номенклатуру и лично главу государства. Вероятен ли запрет на продажи техники и товаров Škoda и Nivea? Вполне.
А что с LIQUI MOLY?
Немецкий производитель смазочных материалов, автомобильных масел и присадок – компания Liqui Moly также присоединялась к Škoda и Nivea, которые отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске.
По словам представителей Liqui Moly, отказ спонсировать турнир в Беларуси был вызван политикой действующего правительства в отношении демонстрантов, а также очевидными фактами нарушения прав человека в стране.
Тем не менее, пока автомобильные масла и присадки данной компании в Беларуси есть - как в автомагазинах, так и на СТО. Официальных запретов и ограничений в отношении бренда не было.
Каким странам ответят белорусские власти? Минск неоднократно заявлял – меры будут зеркальными.
Санкции Евросоюза
Напомним, ЕС ввел уже три пакета санкций в отношении Беларуси.
17 декабря 2020 года Евросоюз
22 февраля 2021 года Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не исключает принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси.
К санкциям ЕС присоединились Албания, Исландия, Норвегия, Северная Македония и Черногория.
Канада и Швейцария также поддержали санкционные списки ЕС, фактически их продублировав.
Что решили соседи?
Некоторые государства, помимо общих санкций ЕС, ввели еще и персональные.
Литва, Латвия и Эстония 25 марта 2021 года опубликовали обновленный список в отношении ряда граждан Беларуси.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте МИД Эстонии, в этот перечень добавили еще 118 белорусских чиновников, сотрудников правоохранительных органов и судов. Всего в "белорусском санкционном списке" теперь 277 человек.
Санкции США и Великобритании
Санкции против официального Минска в октябре 2020 года ввели США. Уже экс-президент Дональд Трамп перед уходом из Белого дома подписал Акт о демократии в Беларуси. С тех пор американский список несколько раз расширялся. В него попали 43 белорусских чиновника.
Великобритания вслед за США также приняла новый пакет санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Есть в нем и компании.
Что ответил Минск?
Белорусский лидер еще 12 января 2021 года
Пресс-служба президента Республики Беларусь
"Они должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - отметил президент.
А еще до этого заявления, в декабре 2020 года глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказывал журналистам, что ответ Беларуси на введенные санкции
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