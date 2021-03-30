Кто попадет в санкционный список Лукашенко?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ , который дает возможность вводить запрет на ввоз в республику некоторых категорий товаров и импорт работ (услуг).

Этот документ распространяется не только отдельных граждан государств, которые приняли санкции в отношении белорусских юрлиц и физлиц. Но также в отношении и компаний.

Правда, конкретный перечень "запрещенных" в документе не указан. Его уже будет составлять Совет министров.

Sputnik разбирался, какие компании и какие страны могут попасть под контрсанкции Беларуси. Заодно вспомнили, кто в последнее время вводил ограничения в отношении белорусских физических и юридических лиц.

Škoda и Nivea будут под запретом?

Чешский автоконцерн еще до окончательного решения об отмене чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске заявлял, не будет спонсировать форум в Беларуси. В своем аккаунте в Twitter производитель автомобилей писал: "Мы гордились быть партнером Международной федерации хоккея (IIHF ) на протяжении 28 лет. Но мы также уважаем все права человека и способствуем их соблюдению".

Немецкий концерн Beiersdorf, которому принадлежит бренд Nivea Men, также присоединился к заявлениям чешского автогиганта и отметил, что "выступает против дискриминации и насилия".

Поэтому с учетом ситуации в Беларуси косметическая компания решила не спонсировать тогда еще планировавшийся чемпионат мира в Минске.

До этого Nivea Men выступал спонсором первенств мира по хоккею более 10 лет.

После нескольких заседаний Международной федерации хоккея все же было решено чемпионат мира-2021 в Беларуси не проводить .

В сообщении IIHF отмечалось, что мировой хоккейный форум перенесен из-за вопросов безопасности в связи с пандемией. Сообщалось также, что в Беларуси существуют и проблемы с безопасностью, связанные с политической обстановкой.

Но никто и не скрывал, что на решение IIHF повлиял в том числе отказ крупных спонсоров участвовать в финансировании хоккейного соревновнаия в Минске.

Косметика Nivea пока еще есть на полках белорусских магазинов. А вот проблемы у Škoda уже начались .

Реализация автомобилей этого бренда под маркой Rapid приостановлена в республике с 11 марта 2021 года. Причина: предписания Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (одобрении типа транспортного средства).

К слову, Skoda Rapid - одна из самых популярных и недорогих моделей автомобиля.

До чемпионата мира по хоккею-2021 история компании Škoda в Беларуси была вполне безоблачна: она финансировала различные проекты, в том числе в республике. Автомобили Škoda Rapid популярны у белорусских чиновников. Государственные организации их часто приобретали.

Отмена ЧМ в Минске огорчила белорусскую номенклатуру и лично главу государства. Вероятен ли запрет на продажи техники и товаров Škoda и Nivea? Вполне.

А что с LIQUI MOLY?

Немецкий производитель смазочных материалов, автомобильных масел и присадок – компания Liqui Moly также присоединялась к Škoda и Nivea, которые отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске.

По словам представителей Liqui Moly, отказ спонсировать турнир в Беларуси был вызван политикой действующего правительства в отношении демонстрантов, а также очевидными фактами нарушения прав человека в стране.

Тем не менее, пока автомобильные масла и присадки данной компании в Беларуси есть - как в автомагазинах, так и на СТО. Официальных запретов и ограничений в отношении бренда не было.

Каким странам ответят белорусские власти? Минск неоднократно заявлял – меры будут зеркальными.

Санкции Евросоюза

Напомним, ЕС ввел уже три пакета санкций в отношении Беларуси.

Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября 2020 года. В него попали 40 чиновников и официальных лиц.

Второй пакет был принят 6 ноября 2020 года. ЕС ввел персональные ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников.

17 декабря 2020 года Евросоюз принял третий пакет санкций . Он касался не только властей, но и представителей бизнеса.

22 февраля 2021 года Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не исключает принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси.

К санкциям ЕС присоединились Албания, Исландия, Норвегия, Северная Македония и Черногория.

Канада и Швейцария также поддержали санкционные списки ЕС, фактически их продублировав.

Что решили соседи?

Некоторые государства, помимо общих санкций ЕС, ввели еще и персональные. Самый большой список оказался у стран Балтии.

Литва, Латвия и Эстония 25 марта 2021 года опубликовали обновленный список в отношении ряда граждан Беларуси.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте МИД Эстонии, в этот перечень добавили еще 118 белорусских чиновников, сотрудников правоохранительных органов и судов. Всего в "белорусском санкционном списке" теперь 277 человек.

Санкции США и Великобритании

Санкции против официального Минска в октябре 2020 года ввели США. Уже экс-президент Дональд Трамп перед уходом из Белого дома подписал Акт о демократии в Беларуси. С тех пор американский список несколько раз расширялся. В него попали 43 белорусских чиновника.

Великобритания вслед за США также приняла новый пакет санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Есть в нем и компании.

В британском санкционном списке в общей сложности 88 должностных лиц и 7 белорусских компаний.

Что ответил Минск?

Белорусский лидер еще 12 января 2021 года поручил выработать ответные меры на санкции, введенные в отношении Беларуси. По его словам, в стране работают тысячи зарубежных предприятий.

"Они должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - отметил президент.

А еще до этого заявления, в декабре 2020 года глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказывал журналистам, что ответ Беларуси на введенные санкции будет чувствительным и серьезным . И он в процессе подготовки.