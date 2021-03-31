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Путин отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси
31.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили обстановку в Беларуси в формате видеоконференц-связи.
"При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - говорится в сообщении Кремля.
В свою очередь пресс-служба канцлера Германии распространила сообщение по итогам переговоров с российским президентом при участии Эмманюэля Макрона, в котором говорится, что "в контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы".
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