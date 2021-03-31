Путин отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили обстановку в Беларуси в формате видеоконференц-связи.

"При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь пресс-служба канцлера Германии распространила сообщение по итогам переговоров с российским президентом при участии Эмманюэля Макрона, в котором говорится, что "в контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы".

Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении отдельных стран. Данные меры носят ответный характер.

Конкретный список из государств и компаний, которые подпадут под запрет белорусских властей, будет составлять правительство, которому это поручено согласно указу.

Западные страны ввели в отношении белорусских властей и приближенных лиц экономические и визовые санкции в нескольких пакетах. В настоящее время обсуждается очередной пакет рестрикций в отношении официального Минска. Все ограничительные меры вводятся, как ответ на политический кризис в республике после президентских выборов в августе 2020 года.

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