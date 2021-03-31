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Путин, Макрон и Меркель 30 марта обсуждали свободные выборы в Беларуси

31.03.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российский президент Владимир Путин заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси не допустимы.

Об этом говорится на сайте Кремля 30 марта. В этот день канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин провели онлайн-переговоры.

«Применительно к Беларуси бундесканцлер и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и свободные выборы», - говорится в релизе пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

На сайте пресс-службы Елисейского дворца сообщается, что во время онлайн-встречи «была затронута ситуация в Беларуси, где отмечается необходимость инклюзивного диалога».

Напомним, и Макрон, и Маркель ранее встречались с лидером демократических сил Светланой Тихановской. Политики осудили насилие в Беларуси выразили готовность поддержать белорусскую оппозицию.

Путин 18 августа после выборов уже разговаривал Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном - по телефону. Тогда российский президент также отметил, что вмешательства во внутренние дела Беларуси и давление на ее власть недопустимы. Президенты стран выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем в Беларуси.

Тогда канцлер ФРГ заявила, что властям Беларуси необходимо воздержаться от насилия против мирных демонстрантов, освободить политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией. Путин в разговоре сделал акцент на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущих к эскалации обстановки в стране.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Впервую ночь они длились 7 часов. 

Фото: Getty Images

 
 
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Российский президент Владимир Путин заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси не допустимы.
 
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