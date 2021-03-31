Путин, Макрон и Меркель 30 марта обсуждали свободные выборы в Беларуси

Российский президент Владимир Путин заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси не допустимы.

Об этом говорится на сайте Кремля 30 марта. В этот день канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин провели онлайн-переговоры.

«Применительно к Беларуси бундесканцлер и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и свободные выборы», - говорится в релизе пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

На сайте пресс-службы Елисейского дворца сообщается , что во время онлайн-встречи «была затронута ситуация в Беларуси, где отмечается необходимость инклюзивного диалога».

Напомним, и Макрон , и Маркель ранее встречались с лидером демократических сил Светланой Тихановской. Политики осудили насилие в Беларуси выразили готовность поддержать белорусскую оппозицию.

Путин 18 августа после выборов уже разговаривал Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном - по телефону. Тогда российский президент также отметил, что вмешательства во внутренние дела Беларуси и давление на ее власть недопустимы. Президенты стран выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем в Беларуси.

Тогда канцлер ФРГ заявила, что властям Беларуси необходимо воздержаться от насилия против мирных демонстрантов, освободить политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией. Путин в разговоре сделал акцент на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущих к эскалации обстановки в стране.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Впервую ночь они длились 7 часов.

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