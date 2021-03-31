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Путин, Макрон и Меркель 30 марта обсуждали свободные выборы в Беларуси
31.03.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российский президент Владимир Путин заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси не допустимы.
Об этом говорится на
«Применительно к Беларуси бундесканцлер и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и свободные выборы», - говорится в
На сайте пресс-службы Елисейского дворца
Напомним, и
Путин 18 августа после выборов уже
Тогда канцлер ФРГ заявила, что властям Беларуси необходимо воздержаться от насилия против мирных демонстрантов, освободить политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией. Путин в разговоре сделал акцент на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущих к эскалации обстановки в стране.
9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
Фото: Getty Images
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Российский президент Владимир Путин заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси не допустимы.
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