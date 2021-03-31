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Более 15 тысяч предложений: конституционная комиссия начала работу в Минске

31.03.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар - Sputnik. Конституционная комиссия, которая рассматривает предложения в основной закон Беларуси, начала работу в Минске. Первое рабочее заседании комиссии проходит в статусном круглом зале Национальной библиотеки Беларуси. В комиссию входят 36 человек, в числе которых председатели Конституционного и Верховного суда, спикеры обеих палат парламента, юристы, парламентарии.

Как сообщил Sputnik директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который входит в эту комиссию, всего поступило более 15 тысяч предложений по изменению Основного закона.

В среду комиссия рассматривает предложения в раздел Конституции Беларуси, касающийся семьи и личности. Также стал известен план заседаний конституционной комиссии – их всего будет семь. 28 апреля конституционная комиссия рассмотрит поправки и предложения в разделы Конституции, касающиеся президента и правительства. На 14 апреля запланировано рассмотрение предложений в раздел об избирательной системе. Заключительное заседание пройдет 21 июля.

Первое установочное заседание конституционной комиссии прошло 15 марта, во Дворце Независимости, на нем присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Открывая заседание комиссии, председатель КС Беларуси Петр Миклашевич заявил, что задача Конституционной комиссии – разработать предложения по изменению Конституции Беларуси на современном этапе исторического развития, учитывая реальные особенности социального и политико-правового развития страны, назревшие главные потребности общества.

"Эффективное государственно-правовое строительство возможно только на прочном конституционном фундаменте. При этом, с одной стороны, стабильность Конституции является важным условием устойчивого развития общества и государства. С другой стороны, Конституция должна соответствовать изменяющимся общественным отношениям", - цитирует его слова госагентство БелТА.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно утвержденному графику, разделы о президенте, правительстве и избирательной системе будут рассматривать на следующих заседаниях в апреле.
 
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