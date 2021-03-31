СФ одобрил закон, дающий президенту РФ право претендовать еще на два срока

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. В среду на заседании Совета Федерации был одобрен закон, дающий в том числе право нынешнему президенту России снова претендовать на два срока. Помимо этого, документом предусмотрено расширение списка ограничений для граждан России, при которых им нельзя получить мандат депутата Госдумы.

Закон принят для того, чтобы привести законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками в Конституцию РФ.

Что поменялось

Теперь уточнены положения, связанные с запретом одному лицу занимать пост главы государства более двух сроков. Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему должность президента РФ без учета числа сроков, в течение которых это лицо занимало эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции РФ, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением, говорится в законе.

В законе "О выборах президента РФ" также закреплено, кто может стать главой государства. Так, занять ответственный пост может гражданин РФ, которому не менее 35 лет, при этом он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет и не иметь в данный момент либо ранее гражданства другого государства, а также вида на жительство.

Последнее требование не будет распространено на тех граждан РФ, у которых ранее было гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, если они постоянно проживали на этой территории.

Урн больше, информации – меньше

Есть и ряд изменений в процедуру выборов. Так, например, документом предусмотрено, что для федеральной территории "Сириус" ЦИК сформирует отдельную территориальную избирательную комиссию ЦИК.

Также допускается возможность увеличить количество переносных ящиков на участке с одного до двух и сократить информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если кандидатов будет более десяти. Более подробно эту информацию предлагается разместить на стенде или в кабинке для голосования.

Голосование о поправках

Голосование по поправкам в российскую Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие изменений в Основной закон проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.

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