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Швейцария присоединилась к санкциям против властей Беларуси
31.03.2021 14:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Швейцария приняла решение также присоединиться к санкциям в отношении ключевых чиновников Беларуси.
В санкционный список добавлено 29 человек и 7 компаний, в том числе, туда был включен приближенный к властям бизнесмен Николай Воробей.
Решение о санкциях было принято после визита Светланы Тихановской в Берн.
Напомним, что 25 марта МИД Латвии
16 декабря Евросоюз
31 марта Александр Лукашенко
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Швейцария приняла решение также присоединиться к санкциям в отношении ключевых чиновников Беларуси. В санкционный список добавлено 29 человек и 7 компаний, в том...
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