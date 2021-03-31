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Швейцария присоединилась к санкциям против властей Беларуси

31.03.2021 14:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Швейцария приняла решение также присоединиться к санкциям в отношении ключевых чиновников Беларуси. 

В санкционный список добавлено 29 человек и 7 компаний, в том числе, туда был включен приближенный к властям бизнесмен Николай Воробей.

Решение о санкциях было принято после визита Светланы Тихановской в Берн. 

Напомним, что 25 марта МИД Латвии опубликовал новый санкционный список, в который вошло еще 118 человек, имеющих отношение к репрессиям в Беларуси. Данный список в ближайшее время будет принят Эстонией и Литвой.

16 декабря Евросоюз согласовал, а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима. Первый пакет санкций был введен 2 октября, а второй – 6 ноября. В феврале США ввелисанкции против 43 белорусских чиновников, Великобритания – против 27.

31 марта Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях.

 
 
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Швейцария приняла решение также присоединиться к санкциям в отношении ключевых чиновников Беларуси.  В санкционный список добавлено 29 человек и 7 компаний, в том...
 
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