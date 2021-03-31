Швейцария присоединилась к санкциям против властей Беларуси

Швейцария приняла решение также присоединиться к санкциям в отношении ключевых чиновников Беларуси.

В санкционный список добавлено 29 человек и 7 компаний, в том числе, туда был включен приближенный к властям бизнесмен Николай Воробей.

Решение о санкциях было принято после визита Светланы Тихановской в Берн.

Напомним, что 25 марта МИД Латвии опубликовал новый санкционный список, в который вошло еще 118 человек, имеющих отношение к репрессиям в Беларуси. Данный список в ближайшее время будет принят Эстонией и Литвой.

согласовал , а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима. Первый пакет санкций был введен 2 октября, а второй – 6 ноября. В феврале США ввели санкции против 43 белорусских чиновников, Великобритания – против 27. 16 декабря Евросоюз, а 17 декабря –третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима. Первый пакет санкций2 октября, а– 6 ноября. В феврале СШАсанкции против 43 белорусских чиновников, Великобритания – против 27.