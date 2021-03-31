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Журналистов на несанкционированных акциях могут признать их участниками

31.03.2021 14:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар - Sputnik. Белорусские парламентарии и правоохранительные органы разрабатывают дополнения в законодательство, которое ужесточает ответственность журналистов за освещение несанкционированных акций, заявил глава парламентской комиссии Геннадий Давыдько.

По его словам, предлагается внести дополнение в закон о СМИ, в соответствии с которым журналист, работающий на несанкционированной акции, будет признаваться ее участником.

"Законопроект внесен в Палату представителей, он в работе, мы его изучаем", - цитирует Давыдько РИА Новости.

По его словам, согласно проекту закона, "журналист, который участвует в несанкционированной акции – если идет вместе со всеми кричит лозунги, (...) будет приравнен к участникам акции".

При этом он уточнил, что если журналист "сидит в офисе и описывает, что там что-то происходило", он не будет попадать под действие этого закона. Отвечая на уточняющий вопрос о присутствующих на акции журналистах, он подчеркнул, что журналист "приравнивается к участнику акции, которая нарушает законодательство".

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующий проект закона внесен в Палату представителей национального собрания Беларуси.
 
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