Журналистов на несанкционированных акциях могут признать их участниками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар - Sputnik. Белорусские парламентарии и правоохранительные органы разрабатывают дополнения в законодательство, которое ужесточает ответственность журналистов за освещение несанкционированных акций, заявил глава парламентской комиссии Геннадий Давыдько.

По его словам, предлагается внести дополнение в закон о СМИ, в соответствии с которым журналист, работающий на несанкционированной акции, будет признаваться ее участником.

"Законопроект внесен в Палату представителей, он в работе, мы его изучаем", - цитирует Давыдько РИА Новости .

По его словам, согласно проекту закона, "журналист, который участвует в несанкционированной акции – если идет вместе со всеми кричит лозунги, (...) будет приравнен к участникам акции".

При этом он уточнил, что если журналист "сидит в офисе и описывает, что там что-то происходило", он не будет попадать под действие этого закона. Отвечая на уточняющий вопрос о присутствующих на акции журналистах, он подчеркнул, что журналист "приравнивается к участнику акции, которая нарушает законодательство".