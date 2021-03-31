Замглавы МИД Беларуси обсудил с поверенным в делах США ситуацию в стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар ― Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел встречу с временным поверенным в делах США Джеффри Джуком, сообщает пресс-служба МИД республики.

"Собеседники обсудили текущую ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкции США против Беларуси

США ввели санкции в отношении некоторых белорусских граждан в октябре прошлого года. Экс-президент Дональд Трамп перед уходом из Белого дома подписал Акт о демократии в Беларуси. С тех пор американский список несколько раз расширялся.

За прошлый год Вашингтон дважды вводил визовые ограничения против граждан Беларуси - в "черный список" попали 66 человек. В январе текущего года были введены очередные ограничения - они коснулись 43 белорусских чиновников, среди которых высокопоставленные лица из сферы юстиции, командующие и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые "совершили противоправные действия в отношении мирных демонстрантов", отдельные судьи, сотрудники прокуратуры и работники образовательных учреждений.

Громкий ответ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении отдельных государств.

Документом предусмотрен запрет на ввоз в республику некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применившие санкции в отношении белорусских фирм или граждан.

Кто именно попадет в белорусский "черный список", установит Совет министров.

… и резонансное заявление

В пятницу 26 марта МИД Беларуси опубликовал резонансное заявление ведомства в адрес США.

Пресс-служба министерства принесла извинения "за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников".

В заявлении также говорилось о том, что в Минске благодарны назначенному послу США в Беларуси Джули Фишер "за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы".

В заявлении подчеркивалось, что белорусская сторона не может не отреагировать на протянутую американской стороной руку помощи в проведении выборов.

"Такие достижения американской избирательной системы, как голосование по почте и коллегия выборщиков вместо прямого волеизъявления, могут быть востребованы и изучены белорусской стороной", - отметили в пресс-службе.

В качестве ответного шага в МИД Беларуси предложили "внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель, готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией".

"Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты. Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится, и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Беларуси.

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