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Премьер Беларуси раскрыл детали применения ответных санкций
31.03.2021 17:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар ― Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал о том, как будут применяться белорусские контрсанкции, сообщила пресс-служба правительства.
По словам премьера, в ближайшее время правительство определит, кто войдет в этот список.
"К сожалению, западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь в ситуации. Тем самым оказывают давление на страну", - прокомментировал он.
Головченко отметил, что указ будет действовать только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики. По его словам, Беларусь будет действовать в ответ "очень точечно" и останется в этом плане "гораздо более чистоплотной".
Во вторник, 30 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко
Ранее Беларусь уже вводила зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".
Санкции в отношении Беларуси
Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря прошлого года. Президента Александра Лукашенко
К санкциям ЕС присоединились Албания, Исландия, Норвегия, Северная Македония и Черногория. Канада и Швейцария также поддержали "черные списки" Евросоюза, фактически их продублировав.
Некоторые государства Европы, помимо общих санкций ЕС, ввели еще и персональные. Самый большой список оказался у стран Балтии. Литва, Латвия и Эстония 25 марта 2021 года опубликовали
Санкции в отношении некоторых белорусских граждан ввели также в Великобритании и США. В
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По словам Головченко, в ответ на недружественные акции "мы будем действовать очень точечно и останемся в этом плане гораздо более чистоплотными".
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