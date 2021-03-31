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Премьер Беларуси раскрыл детали применения ответных санкций

31.03.2021 17:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар ― Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал о том, как будут применяться белорусские контрсанкции, сообщила пресс-служба правительства.

По словам премьера, в ближайшее время правительство определит, кто войдет в этот список.

"К сожалению, западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь в ситуации. Тем самым оказывают давление на страну", - прокомментировал он.

Головченко отметил, что указ будет действовать только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики. По его словам, Беларусь будет действовать в ответ "очень точечно" и останется в этом плане "гораздо более чистоплотной".

Во вторник, 30 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении отдельных государств. Документом предусмотрен запрет на ввоз в республику некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применившие санкции в отношении белорусских фирм или граждан.

Ранее Беларусь уже вводила зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

Санкции в отношении Беларуси

Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря прошлого года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. 

К санкциям ЕС присоединились Албания, Исландия, Норвегия, Северная Македония и Черногория. Канада и Швейцария также поддержали "черные списки" Евросоюза, фактически их продублировав.

Некоторые государства Европы, помимо общих санкций ЕС, ввели еще и персональные. Самый большой список оказался у стран Балтии. Литва, Латвия и Эстония 25 марта 2021 года опубликовали обновленный список в отношении ряда граждан Беларуси, теперь в нем 277 человек.

Санкции в отношении некоторых белорусских граждан ввели также в Великобритании и США. В британском санкционном списке в общей сложности 88 должностных лиц и 7 белорусских компаний. В американский "черный список" попали в прошлом году 66 человек, в этом - 43 белорусских чиновника. 

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Теги: Минск
 
 
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По словам Головченко, в ответ на недружественные акции "мы будем действовать очень точечно и останемся в этом плане гораздо более чистоплотными".
 
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