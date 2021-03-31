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Макей и глава МИД Финляндии обсудили конституционный процесс в Беларуси
31.03.2021 18:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Владимир Макей и его финский коллега Пекка Хаависто обсудили по телефону взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, сообщает пресс-служба белорусского ведомства.
По данным пресс-службы, разговор состоялся по инициативе финской стороны. Хаависто рассказал о мнении Финляндии касательно происходящих процессов, "в том числе касающихся национальных меньшинств и взаимодействия Беларуси с Европейским союзом".
"Владимир Макей подробно и объективно проинформировал собеседника о динамике происходящего в Беларуси конституционного процесса, развитии внутриобщественного диалога и иных вопросах", - говорится в сообщении.
В разговоре министр также предметно подтвердил сохранение подходов и принципов, на которых официальный Минск готов выстраивать взаимодействие с Западом.
Кроме того, главы ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня и перспективы взаимодействия в рамках ОБСЕ.
По итогам телефонного разговора "констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога".
Конституционный процесс
Первое установочное заседание Конституционной комиссии состоялось 15 марта, днем позже президент подписал указ, согласно которому был расширен ее
В среду Конституционная комиссия
Комиссия будет заниматься разработкой предложений по изменениям в Конституции и обеспечивать их всенародное обсуждение. До 1 августа главе государства должны быть представлены предложения по изменению Конституции, далее их вынесут на республиканский референдум.
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Конституционная комиссия, которая рассматривает предложения в основной закон Беларуси, начала работу в среду.
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