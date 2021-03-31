Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Литвы хочет перенять санаторий "Беларусь" в Друскининкае в ведение своей страны. Вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас вынес такое предложение на заседании Комитета сейма по социальным вопросам и труду, передают литовские СМИ.

Напомним, белорусский санаторий в Друскининкае как подведомственная организация Управления делами президента Беларуси попала под санкции ЕС : все счета были заморожены, сотрудники не получают зарплату.

Литовский МИД видит два пути развития ситуации.

Отдать санаторий?

Мантас Адоменас предлагает белорусскому государству для решения санкционных вопросов попросту передать санаторий "Беларусь" Литве.

"МИД склонен предложить пойти по такому пути, перенять санаторий в ведение Литвы, так как это своеобразная аномалия в международных отношениях, когда собственность Беларуси находится на территории Литвы. Можно предложить такое решение. Но для этого нужно, чтобы Беларусь была готова об этом говорить", - заявил Адоменас.

Поступить по-хитрому

Второй выход из санкционной ситуации, как это видит литовский МИД, просто передать санаторий другому ведомству, например, Минздраву. Таким образом, можно "уйти из-под контроля" лица, находящего в санкционном списке Евросоюза. Имеется ввиду Управление делами президента Беларуси, которое возглавляет Виктор Шейман (попавший во второй пакет санкций от ЕС ).

17 декабря санкционный перечень был дополнен, в него вошли семь организаций , в том числе и Управделами президента.

"Их нежелание это решать - просто попытка использовать санаторий как заложника", - такое мнение высказал Адоменас по поводу передачи санатория.

Захват санатория

По поводу подобных заявлений МИД на своей странице в Facebook высказался мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас.

"Вариант захвата санатория муниципалитетом Друскининкай юридически невозможен. Уважаемый министр, подайте, пожалуйста, законодательные акты, согласно которым такие действия будут возможны? Насколько я знаю, это не компетенция самоуправления, а международные договоренности", - заявил мэр города.

Люди не получают зарплату с января

О том, как обстоят дела у белорусской здравницы в условиях санкционной блокады, рассказал главврач санатория Илья Епифанов: работники "Беларусь" в Друскининкае не получали зарплату с начала года.

Тогда, напомним, с боем удалось выбить строго положенные на каждого сотрудника выплаты за декабрь, работники получили зарплату 6 января.

"Есть разрешения по выплатам за январь, но нет разрешения не перевод недостающих денег. С тех пор (с января – Sputnik) никакая помощь от руководства Литвы людям не была оказана. Идет пандемия, люди болеют, а никакой поддержки от правительства нет. И более того эту поддержку не дают оказывать нам", - сказал корреспонденту Sputnik Илья Епифанов.

Сейчас хозяйственный суд принял исковое заявление в отношение банка Swedbank, который заблокировал счета санатория.

Люди также снова собирают подписи под петицией в поддержку санатория "Беларусь", которая в дальнейшем будет направлена президенту Литвы, в литовский сейм, премьер-министру: ее подписали уже 2,4 тысячи человек (при 12-тысячном населении).

"Что касается предложений вице-премьера МИД, чтобы передать санаторий из ведения Беларуси в Литву, то это нарушение всех международных прав: об этом можно говорить, об этом можно мечтать", - сказал Епифанов.

Подсакнционный санаторий

Проблему у санатория "Беларусь" в Друскининкае начались 18 декабря: банк Swedbank заблокировал счета здравницы, аргументировав это тем, что санаторий принадлежит Управлению делами президента, попавшего под санкции.

Однако санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из них 356 – граждане Литвы. За это время из санатория уволились лишь 5 человек, хотя министерство социальной защиты было готово оказать помощь тем, кто уволится: пособие в размере двух зарплат и все.

6 января сотрудники санатория получили выплаты за декабрь, которые выбивали с большим трудом: банк разблокировал строго положенную на каждого сотрудника сумму. С тех пор зарплат больше не было.

Работники намерены судиться с банком и дойти до Европейского суда по правам человека.