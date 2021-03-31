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ГосТВ: разговор Баскова и Эйсмонт – спецоперация КГБ

01.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Слив разговора хоккейного тренера Дмитрия Баскова и президентского пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, взорвавший телеграм-каналы осенью прошлого года, был инсценировкой КГБ в рамках контрразведывательной операции.

Об этом говорится в фильме госканала ОНТ, показанном 31 марта.

Перед показом возникает надпись: «Этот фильм готовился в строжайшей секретности, многие фигуранты до сих пор не догадываются, участниками каких событий они стали. В настоящее время расследование продолжается».

Фильм рассказывает о полковнике КГБ Алексее Храловиче, который передавал зарубежным спецслужбам ценную информацию.

В фильме говорится, что «предатель из КГБ» собирал данные о высших должностных лицах. Среди этой информации был и слив разговора Эйсмонт и Баскова, и других телефонных разговоров.

Так были подготовлены псевдоархивы, которые полковник собирался вывезти за границу. Госканал показал переписку Храловича и основателя известного телеграм-канала Степана Путило. Там говорилось, что полковника планировали вывезти на дипавтомобиле.

По данным телеканала, таким же образом ранее были вывезены блогер Антон Мотолько и один из лидеров оппозиции Павел Латушко. Говорится о том, что польская сторона общалась с «предателем» через Степана Путило.

Хролович контактировал с известным бывшим силовиком Игорем Макарос, который живет сейчас за рубежом. Макар, как утверждается в фильме ОНТ, вел свою игру. Кроме того, шла борьба между разными спецслужбами других стран за ценные сведения, которые были у сотрудника КГБ.

По информации ОНТ, в Беларуси работали сразу несколько групп, которые собирали данные о госструктурах и различных гражданах.

История вопроса

В ноябре 2020 года в открытом доступе в интернете был выложен телефонный разговор двух человек. Голос одного похож на голос руководителя федерации хоккея Дмитрия Баскова, второй – напоминает голос пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт. Люди собирались «пройти по дворам», чтобы срезать там бчб-ленточки.

После этого Александр Лукашенко заявил, что разберется «с некоторыми сливами». Позднее в интернете появилось еще несколько аудиозаписей приближенных Лукашенко.

 
 
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Слив разговора хоккейного тренера Дмитрия Баскова и президентского пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, взорвавший телеграм-каналы осенью прошлого года, был...
 
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