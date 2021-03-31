|
ГосТВ: разговор Баскова и Эйсмонт – спецоперация КГБ
01.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Слив разговора хоккейного тренера Дмитрия Баскова и президентского пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, взорвавший телеграм-каналы осенью прошлого года, был инсценировкой КГБ в рамках контрразведывательной операции.
Об этом
Перед показом возникает надпись: «Этот фильм готовился в строжайшей секретности, многие фигуранты до сих пор не догадываются, участниками каких событий они стали. В настоящее время расследование продолжается».
Фильм рассказывает о полковнике КГБ Алексее Храловиче, который передавал зарубежным спецслужбам ценную информацию.
В фильме говорится, что «предатель из КГБ» собирал данные о высших должностных лицах. Среди этой информации был и слив разговора Эйсмонт и Баскова, и других телефонных разговоров.
Так были подготовлены псевдоархивы, которые полковник собирался вывезти за границу. Госканал показал переписку Храловича и основателя известного телеграм-канала Степана Путило. Там говорилось, что полковника планировали вывезти на дипавтомобиле.
По данным телеканала, таким же образом ранее были вывезены блогер Антон Мотолько и один из лидеров оппозиции Павел Латушко. Говорится о том, что польская сторона общалась с «предателем» через Степана Путило.
Хролович контактировал с известным бывшим силовиком Игорем Макарос, который живет сейчас за рубежом. Макар, как утверждается в фильме ОНТ, вел свою игру. Кроме того, шла борьба между разными спецслужбами других стран за ценные сведения, которые были у сотрудника КГБ.
По информации ОНТ, в Беларуси работали сразу несколько групп, которые собирали данные о госструктурах и различных гражданах.
История вопроса
В ноябре 2020 года в открытом доступе в интернете был выложен
После этого Александр Лукашенко заявил, что разберется «с некоторыми сливами». Позднее в интернете
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слив разговора хоккейного тренера Дмитрия Баскова и президентского пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, взорвавший телеграм-каналы осенью прошлого года, был...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)