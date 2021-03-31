США возобновляют санкции в отношении 9 белорусских предприятий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. США возобновляют санкции против девяти крупных белорусских компаний, сообщил в среду госдепартамент.

В санкционный список снова попали:

"Белнефтехим"

"Белшина"

"Гродно Азот"

"Гродно Химволокно"

"Лакокраска"

"Нафтан"

"Полоцк-Стекловолокно"

"Белорусский нефтяной торговый дом"

"Белнефтехим США"

Американским предприятиям и гражданам теперь запрещено вступать в экономичечские и финансовые отношения с этими предприятиями. Их имущества и счета на территории Штатов заморозят.

Это должно произойти 26 апреля, когда истекает срок действия документа о приостановке санкций в отношении Беларуси.

Санкционная хронология

США с 2007 года поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Беларуси. Позже, в 2015-м, Вашингтон временно приостановил действие ограничений. С тех пор американский Минфин ежегодно продлевал их приостановку.

Белорусский МИД позитивно реагировал на продление лицензии о временной приостановке санкций и отмечал, что они не оказывают существенного влияния на деятельность белорусских компаний.

Концерн "Белнефтехим" попал в санкционный список США одним из первых – еще в 2008 году. Министерство финансов США заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.

В ответ Минск отозвал из Вашингтона белорусского посла Михаила Хвостова. Американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.

Больше десяти лет дипломатические миссии обеих стран были без руководителей. США озвучили намерение вновь обменяться с Беларусью послами только в 2020 году. Пока что послы так и не прибыли в диппредставительства – ни в Минске, ни в Вашингтоне.

Беларусь отвечает контрсанкциями

На этой неделе президент Александр Лукашенко подписал указ , позволяющий вводить запрет на ввоз в страну определенных категорий товаров, а также импорт услуг. Ограничения распространятся не только на физических лиц, граждан государств, которые приняли санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц, но и на компании.

Кто войдет в санкционный список Беларуси, должен определить Совмин.

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