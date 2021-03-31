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США возобновляют санкции в отношении 9 белорусских предприятий
01.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. США возобновляют санкции против девяти крупных белорусских компаний, сообщил в среду госдепартамент.
В санкционный список снова попали:
Американским предприятиям и гражданам теперь запрещено вступать в экономичечские и финансовые отношения с этими предприятиями. Их имущества и счета на территории Штатов заморозят.
Это должно произойти 26 апреля, когда истекает срок действия документа о приостановке санкций в отношении Беларуси.
Санкционная хронология
США с 2007 года поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Беларуси. Позже, в 2015-м, Вашингтон временно приостановил действие ограничений. С тех пор американский Минфин ежегодно продлевал их приостановку.
Белорусский МИД позитивно реагировал на продление лицензии о временной приостановке санкций и отмечал, что они не оказывают существенного влияния на деятельность белорусских компаний.
Концерн "Белнефтехим" попал в санкционный список США одним из первых – еще в 2008 году. Министерство финансов США заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.
В ответ Минск отозвал из Вашингтона белорусского посла Михаила Хвостова. Американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.
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Кто войдет в санкционный список Беларуси, должен определить Совмин.
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Американским предприятиям и гражданам теперь запрещено вступать в экономичечские и финансовые отношения с этими предприятиями.
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