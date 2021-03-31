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Латвия рассматривает запрос о выдаче Валерия Цепкало
01.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Генеральная прокуратура Латвии получила запрос об экстрадиции экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало и рассматривает его, сообщила официальный представитель ведомства Айга Эйдука.
По информации латышских СМИ, в генпрокуратуре республики не стали детально говорить о запросе белорусской стороны: там подтвердили получение документов и заявили, что они в настоящее время изучаются.
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что страна должна отклонить данный
История с Цепкало
Валерий Цепкало был вынужден
В феврале текущего года в Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что центральный аппарат Следственного комитета расследует дело в отношении Цепкало - ему
Между Беларусью и Латвией в уголовно-правовой сфере действует Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года. Если Цепкало экстрадируют на родину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Ранее в Риге неоднократно заявляли, что выдача бизнесмена и экс-претендента в президенты будет ошибкой.
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