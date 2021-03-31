Латвия рассматривает запрос о выдаче Валерия Цепкало

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Генеральная прокуратура Латвии получила запрос об экстрадиции экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало и рассматривает его, сообщила официальный представитель ведомства Айга Эйдука.

По информации латышских СМИ, в генпрокуратуре республики не стали детально говорить о запросе белорусской стороны: там подтвердили получение документов и заявили, что они в настоящее время изучаются.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что страна должна отклонить данный запрос , поскольку требование экстрадиции бизнесмена является "попыткой расправы" с ним.

История с Цепкало

Валерий Цепкало был вынужден покинуть страну с детьми под угрозой уголовного преследования. Экс-глава Парка высоких технологий, который планировал претендовать на пост президента, но не был зарегистрирован кандидатом, уехал в Москву, затем отправился в Киев, а оттуда в Варшаву. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской . За день до выборов она также покинула страну . В настоящее время бизнесмен с семьей находится в Латвии.

В феврале текущего года в Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что центральный аппарат Следственного комитета расследует дело в отношении Цепкало - ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса.

Между Беларусью и Латвией в уголовно-правовой сфере действует Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года. Если Цепкало экстрадируют на родину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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