ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латвия рассматривает запрос о выдаче Валерия Цепкало

01.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Генеральная прокуратура Латвии получила запрос об экстрадиции экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало и рассматривает его, сообщила официальный представитель ведомства Айга Эйдука.

По информации латышских СМИ, в генпрокуратуре республики не стали детально говорить о запросе белорусской стороны: там подтвердили получение документов и заявили, что они в настоящее время изучаются.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что страна должна отклонить данный запрос, поскольку требование экстрадиции бизнесмена является "попыткой расправы" с ним.

История с Цепкало

Валерий Цепкало был вынужден покинуть страну с детьми под угрозой уголовного преследования. Экс-глава Парка высоких технологий, который планировал претендовать на пост президента, но не был зарегистрирован кандидатом, уехал в Москву, затем отправился в Киев, а оттуда в Варшаву. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской. За день до выборов она также покинула страну. В настоящее время бизнесмен с семьей находится в Латвии.

В феврале текущего года в Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что центральный аппарат Следственного комитета расследует дело в отношении Цепкало - ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса.

Между Беларусью и Латвией в уголовно-правовой сфере действует Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года. Если Цепкало экстрадируют на родину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в Риге неоднократно заявляли, что выдача бизнесмена и экс-претендента в президенты будет ошибкой.
 
Новости дня
Новости политики
 
Главврач "Беларуси" прокомментировал предложение МИД Литвы забрать санаторий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by