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США готовы возобновить санкции против 9 белорусских предприятий
01.04.2021 11:35 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Санкции США против белорусских предприятий, приостановленные в 2015 году, могут возобновиться.
Об этом
«Мы все так же хотим видеть Беларусь независимой, процветающей демократической страной. Однако события, связанные с фальсификацией президентских выборов в 2020 году, насилие и тактика репрессий, а также наличие более 300 политических заключенных игнорировать нельзя», - отметил Прайс.
Он напомнил, что с 2015 года ежегодно продлевалось действие лицензии, которая разрешала операции с 9 белорусскими предприятиями. Тогда такое решение казначейство США приняло из-за улучшенной ситуации с правами человека в Беларуси, и в частности – с освобождением политзаключенных.
Прайс заявил, что в последнее время в стране ситуация в области прав человека в стране заметно ухудшилась. Это, по его мнению, худший момент в истории независимой Беларуси.
В связи с текущей ситуацией Госдепартамент не может снова рекомендовать продление лицензии на приостановку санкций, учитывая количество политзаключенных и принятый США Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси.
Представитель Госдепа напомнил, что текущее продление истекает 26 апреля. И заявил, что США призывает белорусские власти «освободить всех незаконно заключенных, которые попали в тюрьму за то, что просто не соглашались с властями, придерживались различных взглядов или осмелились участвовать в выборах».
«Режим Лукашенко все еще может предпринять необходимые шаги, чтобы изменить курс. <…> Мы призываем к полному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и прекращению насилия властей против белорусского народа», - сказал Нед Прайс.
Он также призвал белорусские власти взять на себя ответственность и начать вести диалог с лидерами политической оппозиции под эгидой ОБСЕ, чтобы провести свободные и справедливые выборы под независимым наблюдением.
История вопроса
Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года, ссылаясь на нарушения прав человека.
В октябре 2015 года Минфин США
Под ограничения попали компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».
Акт о демократии
Документ 22 декабря был
Он
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Санкции США против белорусских предприятий, приостановленные в 2015 году, могут возобновиться.
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