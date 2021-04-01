США готовы возобновить санкции против 9 белорусских предприятий

Санкции США против белорусских предприятий, приостановленные в 2015 году, могут возобновиться.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы все так же хотим видеть Беларусь независимой, процветающей демократической страной. Однако события, связанные с фальсификацией президентских выборов в 2020 году, насилие и тактика репрессий, а также наличие более 300 политических заключенных игнорировать нельзя», - отметил Прайс.

Он напомнил, что с 2015 года ежегодно продлевалось действие лицензии, которая разрешала операции с 9 белорусскими предприятиями. Тогда такое решение казначейство США приняло из-за улучшенной ситуации с правами человека в Беларуси, и в частности – с освобождением политзаключенных.

Прайс заявил, что в последнее время в стране ситуация в области прав человека в стране заметно ухудшилась. Это, по его мнению, худший момент в истории независимой Беларуси.

В связи с текущей ситуацией Госдепартамент не может снова рекомендовать продление лицензии на приостановку санкций, учитывая количество политзаключенных и принятый США Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси.

Представитель Госдепа напомнил, что текущее продление истекает 26 апреля. И заявил, что США призывает белорусские власти «освободить всех незаконно заключенных, которые попали в тюрьму за то, что просто не соглашались с властями, придерживались различных взглядов или осмелились участвовать в выборах».

«Режим Лукашенко все еще может предпринять необходимые шаги, чтобы изменить курс. <…> Мы призываем к полному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и прекращению насилия властей против белорусского народа», - сказал Нед Прайс.

Он также призвал белорусские власти взять на себя ответственность и начать вести диалог с лидерами политической оппозиции под эгидой ОБСЕ, чтобы провести свободные и справедливые выборы под независимым наблюдением.

История вопроса

Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года, ссылаясь на нарушения прав человека.

В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении девяти белорусских предприятий в связи с некоторым прогрессом в сфере демократии и прав человека, а также с целью поддержки независимости и суверенитета Беларуси. В апреле 2016 года заморозка санкций была продлена. 22 октября 2019 года приостановку санкций снова продлили до 26 апреля 2021 года.

Под ограничения попали компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

Акт о демократии включает в себя введение визовых запретов для высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей; бизнесменов, приближенных к белорусскому руководству; сотрудников силовых ведомств; членов ЦИК; лиц, ответственных за гонения на независимые СМИ и отключения и цензуру интернета.

Документ 22 декабря был отдан на подпись действующему тогда президенту Дональду Трампу.