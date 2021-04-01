Лавров: жаль, что президент США не согласился на разговор с Путиным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Москва сожалеет, что президент США Джо Байден не воспользовался предложением российского лидера Владимира Путина поговорить в прямом эфире, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

Хозяин Белого дома ранее в одном из интервью некорректно высказался о российском президенте и заявил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Президент РФ в ответ на слова американского коллеги пожелал ему здоровья и предложил провести разговор в режиме онлайн . Но дискуссия так и не состоялась.

"Эта риторика – хочу подчеркнуть еще раз – возмутительна и неприемлема. Но президент России Путин отреагировал на нее дипломатично и вежливо", - сказал Лавров в эфире Первого канала.

"К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало", - добавил министр.

Действия важнее слов

Российский министр обратил внимание: в том, как ведут себя США по отношению к России, действия гораздо важнее риторики.

"Все это давно уже сопровождается материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на Восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше. Так что все гораздо серьезнее, чем просто слова", - пояснил Лавров.

Оценивая антироссийские санкции Вашингтона, Лавров отметил, что в Белом доме "упражняется в бессмысленности".

"Диапазон моих оценок происходящего – от "упражнения в бессмысленности" до "опаснейшей игры со спичками", - уточнил он.

Отношения с Евросоюзом

Глава МИД России особо подчеркнул, что в Москве всегда готовы к возрождению отношений с ЕС. Но стучаться в закрытую дверь, по словам Лаврова, РФ не будет.

"Мы всегда будем готовы отношения наши возрождать, чтобы они восстали практически из пепла, но для это мы должны понимать, в чем заинтересован Евросоюз. Мы не будем стучаться в закрытую дверь", - сказал Лавров.

По словам министра, Евросоюзу об этой готовности известно. "Мы всем сказали: "Дорогие друзья, дорогие коллеги, мы готовы вот на это. Понимаем, что у вас будут какие-то встречные идеи, но мы их пока не видим. Как только вы будете готовы, давайте садиться, обсуждать, искать баланс интересов", - отметил он.

"Нас же сейчас обвиняют в том, что мы как раз забросили политику на направлении ЕС, поэтому я не думаю, что мы слишком обхаживаем эту структуру и приподнимаем ее значение. Она сама место свое в мире определяет", - указал министр.

Лавров добавил, что Россия пытается обсуждать с Евросоюзом его претензии к Москве. Он напомнил, что отношения Москвы с ЕС как организацией выстраивались не один год, а на момент, когда произошел госпереворот на Украине, они включали в себя саммиты дважды в год; ежегодную встречу полного состава российского правительства с Еврокомиссией тоже в полном составе. Кроме того, шли переговоры над соглашением о переходе к безвизовому режиму, однако еще в 2013 году, до украинского кризиса, Евросоюз их прервал из-за позиции "русофобского меньшинства", отметил Лавров.

"ЕС, по сути дела, ввел против нас санкции и разорвал все каналы общения за то, что мы возвысили голос в защиту россиян и русских на Украине, в Донбассе и в Крыму. Мы пытаемся обсуждать с ними, когда они начинают предъявлять нам претензии. Наверное, они понимают. Надеюсь, они все-таки опытные политики. Но если они понимают и не хотят учесть это в своей практической политике, то значит они "заряжены" на русофобию либо ничего не могут поделать с русофобским агрессивным меньшинством в ЕС", - заявил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что вопрос отношений Москвы с Брюсселем упоминался в разговоре 30 марта между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как добавил Лавров, в Москве удивлены тем, что ЕС с обидой воспринимает оценки текущих отношений сторон.

"Это просто констатация объективной данности", - сказал Лавров, комментируя слова о том, что отношения России с ЕС находятся на точке "замерзания" или вообще отсутствуют.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.