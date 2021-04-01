Лавров заступился за отстраненную от Евровидения Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию с отстранением Беларуси от песенного конкурса "Евровидение-2021" цензурой чистейшей воды.

Беларусь на "Евровидении-2021" в Роттердаме должна была представить группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". Но организаторы конкурсы – Европейский вещательный союз (ЕВС) – усмотрели в композиции политический подтекст и не допустили ее. Государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания 26 марта выбрал новую песню , вечером того же дня ЕВС заявил, что Минск не будет участвовать в конкурсе , так как и новый вариант нарушает правила "Евровидения".

"Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс "Евровидение". То, что они сейчас вытворяют с белорусами, – это отвратительно", - заявил Лавров в эфире Первого канала.

По его словам, поведение организаторов конкурса - "это цензура чистейшей воды: эта песня, поскольку мы, непонятно какие, какие-то анонимные люди в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы вас не пускаем, давайте другую".

Когда же Беларусь отправила новую песню - вышло то же самое. "Ну, что это за искусство, что это за культура, что это за демократия", - добавил Лавров.

Решение ЕВС, заметил глава российского МИД, является ярким примером того, что из себя сейчас представляет европейская культура.

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