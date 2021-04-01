Парламентские слушания на тему территориальной целостности пройдут в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Совет Палаты представителей Национального собрания Беларуси принял решение провести в ближайшее время парламентские слушания, на которых обсудить историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР, сообщили в парламенте.

Кроме решения о проведения парламентских слушаний, Совет нижней палаты белорусского парламента назначил дату открытия весенней сессии и утвердил план работы на очередной зной сессионный период. До этого парламентские слушания проводились более 3 лет назад, темой их были правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в Беларуси. Слушания прошли в Доме правительства с участием премьера, профильных министров, представителей бизнес-сообщества. Ранее планировали проводить парламентские слушания по вопросам введения моратория на смертную казнь и по вопросам образования. Но они так и не прошли.

"Еще одно решение Совета палаты представителей касается проведения в апреле 2021 года парламентских слушаний на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", – говорится в сообщении на сайте Палаты представителей.

Советом палаты также принято решение в соответствии со статьей 95 Конституции открыть пятую сессию седьмого созыва 2 апреля 2021 года. Как сообщили Sputnik в Палате представителей, открытие сессии пройдет в режиме stop-COVID и освещать данное мероприятие приглашены только белорусские государственные СМИ.

На весеннюю сессию вынесены проекты законов, которые отражают основные приоритеты, обозначенные в итоговых документах VI Всебелорусского народного собрания, – укрепление суверенитета и национальной безопасности, повышение устойчивости экономики, обеспечение социальной стабильности и развитие человеческого капитала.