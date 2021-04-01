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Журналисту Андрею Почобуту грозит до 12 лет
02.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Задержанному по «делу Союза Поляков» журналисту Андрею Почобуту выдвинуто обвинение. Он остается под стражей.
Как
Напомним, что в конеце марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анжелики Борис (ее
24 марта Министерство иностранных дел Польши
25 марта у Андрея Почобута прошел обыск, его задержали. Всего по делу Союза Поляков задержано пять человек. Их признали политзаключенными.
Андрей Почобут в 2011 и в 2012 годах
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Задержанному по «делу Союза Поляков» журналисту Андрею Почобуту выдвинуто обвинение. Он остается под стражей.
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