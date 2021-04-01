Журналисту Андрею Почобуту грозит до 12 лет

Задержанному по «делу Союза Поляков» журналисту Андрею Почобуту выдвинуто обвинение. Он остается под стражей.

Как сообщает «Белсат», Почобуту предъявили обвинение по статьям «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Реабилитация нацизма». Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в конеце марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анжелики Борис (ее задержали 23 марта и начали административный процесс по статье 24.23 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») главы Союза поляков Беларуси. В ведомстве полагают, что Союз занимался разжиганием национальной вражды.

24 марта Министерство иностранных дел Польши вызвало белорусского временного поверенного, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецки сравнил арест Анжелики Борис, со взятием заложников, пообещав поднять этот вопрос на встрече глав стран ЕС.

25 марта у Андрея Почобута прошел обыск, его задержали. Всего по делу Союза Поляков задержано пять человек. Их признали политзаключенными.