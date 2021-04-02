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Весенняя сессия белорусского парламента открылась в Минске
02.04.2021 10:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр - Sputnik. Проекты законов о противодействии экстремизму, недопущении реабилитации нацизма рассмотрят сегодня депутаты Палаты Представителей Национального собрания Беларуси.
Сегодня в Минске открылась пятая сессия нижней палаты белорусского парламента седьмого созыва. На нее вынесен ряд законопроектов, инициированных правоохранительным блоком после событий в стране, связанных с
"Сегодня первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "О недопущении реабилитации нацизма", "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму", - сообщили Sputnik в парламенте.
Кроме этого, будут рассмотрены проекты законов, связанных с вопросами трудовых отношений, а также СМИ. Принятие изменений в данные законы инициировал Совет безопасности Беларуси.
Также сегодня вот втором чтении планируется рассмотреть законопроект "О защите персональных данных".
Кроме того, будет рассмотрен вопрос о проведении парламентских слушаний на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР".
Открытие весенней сессии проходит в формате stop-covid, поэтому в парламент приглашены журналисты только из белорусских государственных СМИ.
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