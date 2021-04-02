ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В первом чтении одобрен законопроект о недопущении реабилитации нацизма

02.04.2021 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. На заседании сессии палаты представителей Национального собрания Беларуси депутаты приняли в первом чтении законопроект "О недопущении реабилитации нацизма", а также приняли поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму, сообщает БелТА.

Закон "О недопущении реабилитации нацизма"

Проект закона был разработан Парламентом совместно с Генпрокуратурой. Предполагается, что координировать субъекты противодействия реабилитации нацизма будут органы внутренних дел. 

"В проекте впервые законодательно закрепляются определения терминов "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма", - говорится в сообщении.

Противодействие экстремизму

Изменения в законодательство также разрабатывала Генеральная прокуратура. Согласно новой редакции закона "О противодействии экстремизму", милиции и КГБ предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности.

Проектом предлагается установить новый - ускоренный - срок рассмотрения дел в отношении организаций "с признаками экстремизма".

Понятия "экстремизм" и "экстремистские материалы" будут расширены. К последним отнесут не только информационную продукцию, но и символику, атрибутику, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды. 

Согласно проекту закона, милиции и КГБ предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности.

Также прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности.

Кроме того, если закон примут, МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты рассмотрели также проект закона об ужесточении наказания за экстремизм. Изменения в законодательство разрабатывала Генеральная прокуратура.
 
Новости дня
Новости политики
 
Весенняя сессия белорусского парламента открылась в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by