В первом чтении одобрен законопроект о недопущении реабилитации нацизма

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. На заседании сессии палаты представителей Национального собрания Беларуси депутаты приняли в первом чтении законопроект "О недопущении реабилитации нацизма", а также приняли поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму, сообщает БелТА .

Закон "О недопущении реабилитации нацизма"

Проект закона был разработан Парламентом совместно с Генпрокуратурой. Предполагается, что координировать субъекты противодействия реабилитации нацизма будут органы внутренних дел.

"В проекте впервые законодательно закрепляются определения терминов "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма", - говорится в сообщении.

Противодействие экстремизму

Изменения в законодательство также разрабатывала Генеральная прокуратура. Согласно новой редакции закона "О противодействии экстремизму", милиции и КГБ предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности.

Проектом предлагается установить новый - ускоренный - срок рассмотрения дел в отношении организаций "с признаками экстремизма".

Понятия "экстремизм" и "экстремистские материалы" будут расширены. К последним отнесут не только информационную продукцию, но и символику, атрибутику, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды.

Согласно проекту закона, милиции и КГБ предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности.

Также прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности.

Кроме того, если закон примут, МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

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