Алесь Беляцкий: вокруг поляков в Беларуси развернулись репрессии

Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий полагает, что белорусские власти мстят польскому меньшинству за годы поддержки демократических перемен и позицию после выборов августа.

Как сообщает ПЦ, директору школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской, а также журналисту Андрею Почобуту накануне было предъявлено обвинение по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса РБ – «Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и вражды по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц». Обоим грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

По мнению Алеся Беляцкого, власти Беларуси мстят польскому меньшинству за позицию, которую они высказали после выборов 2020 года. Он также отметил, что Польша на протяжении двух десятилетий помогала белорусам, принимая у себя отчисленных студентов и политических беженцев.

«Белорусские власти воспринимают вот такую позицию польского государства как прямую угрозу для себя и, соответственно, реагируют враждебно и очень остро», - уверен Беляцкий.

Напомним, по делу Союза поляков сейчас задержаны пять человек: Генпрокуратура возбудила в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелики Борис, а также представителей данной организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Марины Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки сравнил арест Анжелики Борис, со взятием заложников, пообещав поднять этот вопрос на встрече глав стран ЕС. Президент Польши Анджей Дуда написал о ситуации американскому президенту Джо Байдену.